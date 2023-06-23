Стало відомо, коли ведучий Тімур Мірошниченко зможе забрати дитину з дитбудинку. Радісною новиною поділилася його дружина Інна в Instagram-stories.

21 червня подружжя вирушило до Житомира, саме там розташований дитбудинок, з якого вони забирають хлопчика і куди їздили до нього щодня. Уже зовсім скоро Мірошниченки зможуть відвезти сина додому.

– Дуже емоційний день! Ми отримали судове рішення! Залишився останній крок – 30 днів для набрання рішенням законної сили. Після цього він офіційно стане членом нашої родини. Місяць, зворотний відлік розпочато, – радісно написала Інна.

Зовсім нещодавно ми писали про те, що сім’я Тімура Мірошниченка знайшла дитину для усиновлення. Тоді подружжя утрималося від подробиць, лише сказавши, що написало відповідну заяву. Також було відомо, що дитина має бути віком до чотирьох років – так їм дозволили.

Під час усиновлення дитини Мірошниченки стикалися з проблемами. Наприклад, через пів року після того, як вони отримали дозвіл, у службах у справах дітей відповідали, що поки що дітей немає. Однак вони не сиділи склавши руки і знайшли свого малюка, народженого серцем – так його називає Інна.

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Фото: Інна Мірошниченко