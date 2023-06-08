Сім’я телеведучого Тімура Мірошниченка зіткнулася з труднощами під час усиновлення дитини.

В Instagram дружина шоумена Інна розповіла, що вони нарешті отримали відповідний дозвіл через півроку, однак під час обдзвону служб у справах дітей їм відповіли, що малюків немає.

Жінка сказала, що саме на таку відповідь вони і розраховували.

– У нашій службі ми в черзі навіть не в першій десятці. Я обдзвонила всі обласні служби України. Скрізь (де взяли слухавку), відповідь одна – дітей немає, – поділилася Інна.

Вона звернулася до волонтерів у дитячих лікарнях і дитбудинках, що якщо вони знають дитину, якій потрібна сім’я – така є.

– Нам дозволено усиновити дитину до чотирьох років. Важливо! У дитини має бути статус для усиновлення. Опіка не підходить, у нас немає права бути опікунами – тільки усиновлення, – наголосила вона.

Трохи згодом дружина шоумена також розповіла, що їй почали надходити повідомлення від підписників зі схожими труднощами. Каже, ці сім’ї стоять рік у чергах, проте їм не надіслали ще жодної анкети.

– Навіть тяжкохворих чи ВІЛ-інфікованих. Нікого. Просто – немає дітей. Державі просто вигідно утримувати дитячі будинки, і вони навіть не приховують цього, – додала Інна.

Ще наприкінці січня Тімур Мірошниченко зізнався, що вони з дружиною почали процес усиновлення дитини. Ще тоді він сказав, що в цьому процесі все не так просто, а тому потрібно багато часу.