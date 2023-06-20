Ведучий Тимур Мірошниченко показав знімок зі своєю майбутньою дитиною, яку його сім’я збирається усиновити. Зворушливим знімком шоумен поділився в Instagram.

Так, Тимур тримає в руках малюка, присівши на підвіконня. Разом із майбутнім сином він дивиться у вікно, за яким іде інтенсивний дощ.

– Зовсім скоро ти будеш вдома, – підписав знімок шоумен.

Відомо, що ведучий і його дружина Інна щодня до нього їздять у Житомир з іншої області. Кохана Тимура зізналася, що їй тяжко дається розлука з сином.

Також Інна заявила, що це син, народжений серцем. Ведуча відчуває, що він загубився дуже давно, і тепер вони його знайшли.

Пара дуже довго йшла до цього, і на їхньому шляху до усиновлення було безліч перешкод. Наприклад, Тимуру заявляли, що дітей для прийому просто немає. Інна впевнена, що держава не приховує того, що їм вигідно утримувати дітей у будинках.

Через місяці пошуків і подачі документів, у червні Мірошниченко зізнався, що знайшли сина. Попереду на зіркову пару чекає суд, а документи із заявою на усиновлення вже подано.