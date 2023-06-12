Сім’я Тимура Мірошниченка готується до усиновлення дитини. Ведучий і його дружина Інна вже написали заяву та чекають на рішення суду.

Про це пара заявила в Instagram, опублікувавши спільний сімейний знімок.

– Поки що без подробиць. Ми написали заяву на усиновлення. Попереду збір документів для суду і сам суд. Ще зовсім небагато і синочок буде з нами! – заявили Тімур та Інна.

Дружина телеведучого додала, що молилася за усиновлення, і просила Бога допомогти знайти найкоротший і найлегший шлях до хлопчика.

Утім, процес усиновлення для сім’ї Мірошниченків виявився складним – через пів року вони отримали дозвіл, але в службах у справах дітей відповідали, що наразі дітей немає. Інна заявила, що розраховувала на таку відповідь, адже зіркова пара в черзі навіть не у першій десятці.

Блогерка заявляє, що державі просто вигідно утримувати дитячі будинки, і цього ніхто не приховує.

Утім, далеко не всі зірки думаю про поповнення в сім’ї в умовах війни – Ектор Хіменес-Браво зізнався, що не хотів би дитину в цей важкий для України час. Утім, якщо це станеться, то він буде дуже вдячний Богу.