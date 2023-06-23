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Остался последний шаг! Когда семья Мирошниченко сможет забрать сына из детского дома

23 июня 2023, 10:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тімур і Інна Мірошниченко

Стало известно, когда ведущий Тимур Мирошниченко сможет забрать ребенка из детдома. Радостной новостью поделилась его жена Инна в Instagram-stories.

21 июня супруги отправились в Житомир, именно там находится детский дом, из которого они забирают мальчика и куда ездили к нему ежедневно. Уже совсем скоро Мирошниченки смогут увезти сына домой.

— Очень эмоциональный день! Мы получили судебное решение! Остался последний шаг — 30 дней для вступления решения в законную силу. После этого он официально станет членом нашей семьи. Месяц, обратный отсчет начат, — радостно написала Инна.

Тімур Мірошниченко усиновлення

Совсем недавно мы писали о том, что семья Тимура Мирошниченко нашла ребенка для усыновления. Тогда супруги воздержались от подробностей, лишь сказав, что написали соответствующее заявление. Также было известно, что ребенок должен быть в возрасте до четырех лет — так им разрешили.

При усыновлении ребенка Мирошниченки сталкивались с проблемами. Например, спустя полгода после того, как они получили разрешение, в службах по делам детей отвечали, что пока детей нет. Однако они не сидели сложа руки и нашли своего малыша, рожденного сердцем — так его называет Инна.

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Фото: Инна Мирошниченко

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Тимур Мірошниченко Усиновлення
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