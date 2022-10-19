Концерти співачки-зрадниці Ані Лорак офіційно скасували в Німеччині та Чехії. Виступи путіністки мали відбутися в цих країнах з 21 жовтня до 3 листопада.

Загалом було заплановано вісім концертів у рамках туру The Best, проте хвиля протестів українців в Європі проти виступу виконавиці дала свій результат.

Так, на сайтах із продажу квитків з’явилася інформація, що всі концерти перенесені на 2023 рік. На Bilet.Kartina.TV пояснили скасування виступів Ані Лорак нестабільною геополітичною ситуацією.

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На Artist Production йдеться, що концерти перенесені у зв’язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції.

На сайті самої Ані Лорак зникли анонси всіх концертів.

Нагадаємо, анонсуючи концерти по Європі Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою. Зрадниця замовчує повномасштабну війну в рідній країні і продовжує жити в країні-агресорі, будуючи там свою кар’єру.

Однак останнім часом росіяни теж не особливо схвально відгукуються про виконавицю, тому вона вирішила розважити публіку інших країн, однак і тут зазнала невдачі.

Українці і небайдужі люди в Європі доклали максимум зусиль, щоб концерти Ані Лорак не відбулися. Як бачимо – не дарма, оскільки путіністка не повинна прикриватися паспортом нашої країни і заробляти таким чином гроші.