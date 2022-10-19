Концерты певицы-предательницы Ани Лорак официально отменили в Германии и Чехии. Выступления путинистки должны были состоятся в этих странах с 21 октября по 3 ноября.

Всего было запланировано восемь концертов в рамках тура The Best, однако волна протестов украинцев в Европе против выступления исполнительницы дала свой результат.

Так, на сайтах по продажи билетов появилась информация, что все концерты перенесены на 2023 год. На Bilet.Kartina.TV объяснили отмену выступлений Ани Лорак нестабильной геополитической ситуацией.

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На Artist Production говорится, что концерте перенесены в связи с усилением распространения коронавирусной инфекции.

На сайте самой Ани Лорак пропали анонсы всех концертов.

Напомним, анонсируя концерты по Европе Ани Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей. Предательница замалчивает полномасштабную войну в родной стране и продолжает жить в стране-агрессоре, строя там свою карьеру.

Однако в последнее время россияне тоже не особо лестно отзываются об исполнительнице, поэтому она решила развлечь публику других стран, однако и тут потерпела неудачу.

Украинцы и небезразличные люди в Европе приложили максимум усилий, чтобы концерты Ани Лорак не состоялись. Как видим — не зря, поскольку путинистка не должна прикрываться паспортом нашей страны и зарабатывать таким образом деньги.