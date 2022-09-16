Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Тур Ані Лорак Європою під загрозою: концерти зрадниці почали скасовувати

16 Вересня 2022, 13:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ані Лорак

Концерти співачки Ані Лорак почали скасовувати у Європі. Тур зрадниці під загрозою, адже в Чехії її виступ уже скасували, а в Німеччині планують протестувати, щоби концерт у Гамбурзі не відбувся.

Відомо, що задля скасування туру Лорак українці докладають максимум зусиль. Зрадниця нашої країни не має прикриватися українським паспортом, щоб заробляти гроші за кордоном. Відомо, що українці написали офіційного листа організаторам концерту в Празі Forum Karlin. У ньому йшлося про недоречність проведення заходу артистки, яка замовчує геноцид у своїй рідній країні.

Організатори відреагували на запит і скасували концерт. Те саме зробили з анонсами заходу співачки. Навіть на сайті Forum Karlin немає інформації про зрадницю – вона мала приїхати 28 жовтня.

Зараз дивляться

Крім скасування концерту в Празі, неприємний сюрприз чекає на Ані Лорак і в Німеччині – протести проти її концертів розпочнуться з 17 вересня, і протягом всієї осені їх буде аж вісім. У них братимуть участь українці та небайдужі люди, які не хочуть допустити виступів зрадниці України в умовах війни.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою, анонсуючи свій тур Європою. Артистка мовчить про війну України з Росією, але згадала свою батьківщину в описі концертів, щоб заробити на цій темі якомога більше коштів.

Читайте також:
Тур Ані Лорак Європою під загрозою: концерти зрадниці почали скасовуватиMaruv та Ані Лорак виняток: радіостанції РФ перестали ставити пісні українських артистів

Теги
Ані Лорак Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь