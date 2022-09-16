Концерти співачки Ані Лорак почали скасовувати у Європі. Тур зрадниці під загрозою, адже в Чехії її виступ уже скасували, а в Німеччині планують протестувати, щоби концерт у Гамбурзі не відбувся.

Відомо, що задля скасування туру Лорак українці докладають максимум зусиль. Зрадниця нашої країни не має прикриватися українським паспортом, щоб заробляти гроші за кордоном. Відомо, що українці написали офіційного листа організаторам концерту в Празі Forum Karlin. У ньому йшлося про недоречність проведення заходу артистки, яка замовчує геноцид у своїй рідній країні.

Організатори відреагували на запит і скасували концерт. Те саме зробили з анонсами заходу співачки. Навіть на сайті Forum Karlin немає інформації про зрадницю – вона мала приїхати 28 жовтня.

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Крім скасування концерту в Празі, неприємний сюрприз чекає на Ані Лорак і в Німеччині – протести проти її концертів розпочнуться з 17 вересня, і протягом всієї осені їх буде аж вісім. У них братимуть участь українці та небайдужі люди, які не хочуть допустити виступів зрадниці України в умовах війни.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою, анонсуючи свій тур Європою. Артистка мовчить про війну України з Росією, але згадала свою батьківщину в описі концертів, щоб заробити на цій темі якомога більше коштів.