Ані Лорак, яка замовчує повномасштабну війну, анонсуючи концерти в Німеччині та Чехії назвала себе найтитулованішою українською співачкою.

У той час, як у артистки пішла на спад кар’єра в РФ, вона вирішила розважити публіку в інших країнах. Чомусь виконавиця не згадала, що живе в країні-агресорі і не засуджує її дії щодо рідної країни.

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Натомість Лорак в описі до концертів згадала про Україну, хоча до цього жодного слова про неї не сказала.

Звернув на це увагу блогер Віталій Гордієнко, зазначивши, що зрадниця швидко перевзулась.

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.

Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»???? Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

Блогер закликав українців, які перебувають у Німеччині та Чехії, організувати акції протесту.

Користувачі мережі не оцінили цинічний вчинок співачки та закликають забрати в неї нагороди, пов’язані з Україною.

Чому тур не Росією?

Можна по військових частинах орків проїхатися туром.

Пішла вона разом із своїми піснями!

Має ще наш паспорт? Ганьба!

Колаборантка! Її негайно потрібно позбавити українського паспорта та всіх звань!

Українці у Німеччині влаштуйте їй запальне шоу.

Завжди була огидною. – Пишуть у мережі.

Нагадаємо, що з 24 лютого артистка мовчить про події в Україні, тим самим підтримуючи криваві події РФ.