Музичний продюсер Потап розповів, що його дружина, співачка Настя Каменських дзвонила в перші дні повномасштабної війни зрадниці Ані Лорак.

Настя просила уродженку України сказати хоч щось, хоча б написати – Ні війні.

– На що співачка з Чернівців відповідала: – Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед, годі мене задовбувати. На що моя дружина сказала: – Ти не маєш права називатися більше українкою, – згадує Потап.

Самому ж продюсеру подзвонив російський ведучий Іван Ургант. Каже, плакав у слухавку і просив прощення за всю країну.

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Нагадаємо, співачка Ані Лорак з 2014 року живе і будує кар’єру в РФ. З початку повномасштабної війни в рідній країні артистка ні слова не зронила про трагічні події, які відбуваються в нашій державі через Росію.

Ба більше, раніше ведуча Катерина Осадча вже говорила про те, хто порадив Ані Лорак мовчати. Тоді вона сказала, що виною цьому Філіп Кіркоров.

Нібито співак зазначив, що зрадниця повинна зосередиться на кар’єрі, а в Україні самі розберуться з війною.