Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

За нею стежать 300 млн: Кайлі Дженнер стала найпопулярнішою жінкою в Instagram

13 Січня 2022, 14:42
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кайлі Дженнер
Джерело: Кайлі Дженнер

Американська блогерка та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 млн підписників в Instagram.

Це досягнення робить її другою у списку найпопулярніших блогерів у соціальній мережі після футболіста Кріштіану Роналду (388 млн).

Таким чином, Кайлі залишила позаду не лише своїх сестер, а й головну суперницю – співачку Аріану Гранде (289 млн).

Цікаво, що успіху Дженнер досягла не завдяки своїй активносі, оскільки останні два місяці зірка практично нічого не публікувала.

На деякий час вона залишила всі соцмережі на тлі трагічного скандалу, пов’язаного з виступом Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld у Х’юстоні, де загинуло 10 глядачів.

На думку експертів, такий інтерес користувачів мережі викликаний другою вагітністю Кайлі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер володіє власним брендом доглядової та декоративної косметики Kylie Cosmetics. Також вона є учасницею реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян, завдяки якому зараз всі уважно стежать за життям знаменитої сім’ї.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт закрутили роман наприкінці весни 2017 року. А в лютому 2018 року у них народилася донька Стормі.

Читайте також:
Роналду, МессіБіллі Айліш, Роналду та Мессі: найпопулярніші пости в Instagram за 2021 рік

Теги
Instagram , Кайлі Дженнер
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка