Американська блогерка та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 млн підписників в Instagram.

Це досягнення робить її другою у списку найпопулярніших блогерів у соціальній мережі після футболіста Кріштіану Роналду (388 млн).

Таким чином, Кайлі залишила позаду не лише своїх сестер, а й головну суперницю – співачку Аріану Гранде (289 млн).

Цікаво, що успіху Дженнер досягла не завдяки своїй активносі, оскільки останні два місяці зірка практично нічого не публікувала.

На деякий час вона залишила всі соцмережі на тлі трагічного скандалу, пов’язаного з виступом Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld у Х’юстоні, де загинуло 10 глядачів.

На думку експертів, такий інтерес користувачів мережі викликаний другою вагітністю Кайлі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер володіє власним брендом доглядової та декоративної косметики Kylie Cosmetics. Також вона є учасницею реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян, завдяки якому зараз всі уважно стежать за життям знаменитої сім’ї.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт закрутили роман наприкінці весни 2017 року. А в лютому 2018 року у них народилася донька Стормі.