Американская блогерша и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала первой женщиной в мире, которая набрала 300 млн подписчиков в Instagram.

Это достижение делает ее второй в списке самых популярных блогеров в социальной сети после футболиста Криштиану Роналду (388 млн).

Таким образом Кайли оставила позади не только своих сестер, но и главную соперницу – певицу Ариану Гранде (289 млн).

Интересно, что успеха Дженнер достигла не благодаря своей активности, поскольку последние два месяца звезда практически ничего не публиковала.

На время она оставила все соцсети на фоне трагического скандала, связанного с выступлением Тревиса Скотта на фестивале Astroworld в Хьюстоне, где погибло 10 зрителей.

По мнению экспертов, подобный интерес пользователей сети вызван второй беременностью Кайли.

Напомним, Кайли Дженнер владеет собственным брендом уходной и декоративной косметики Kylie Cosmetics. Также она является участницей реалити-шоу Семейство Кардашьян, благодаря которому все сейчас внимательно следят за жизнью знаменитой семьи.

Кайли Дженнер и Тревис Скотт закрутили роман в конце весны 2017 года. А в феврале 2018 года у них родилась дочь Сторми.