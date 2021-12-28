У 2021 році знаменитості активно розвивали свої соціальні мережі і ділилися з шанувальники щасливими моментами свого життя.

Які публікації зірок стали найпопулярнішими в Instagram за 2021 рік – дивіться далі у матеріалі.

Кріштіану Роналду

Перше місце у рейтингу посіли футболіст Кріштіану Роналду та його обраниця Жоржина Родрігес. Їхня публікація про оголошення вагітності від 28 жовтня набрала понад 32,2 млн лайків.

Аріана Гранде

26,6 млн лайків набрав допис співачки Аріани Гранде, опублікований 26 травня. У пості зірка повідомила про весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом.

Кайлі Дженнер

У травні Кайлі Дженнер зізналася, що вона з Тревісом Скотом чекає на другу дитину. Зворушливе відео оцінили 24,6 млн користувачів.

Біллі Айліш

Зміни у зовнішності співачки Біллі Айліш високо оцінили її шанувальники. Селфі зірки з новим кольором волосся від 17 березня набрало 23 млн лайків.

Ліонель Мессі

Коли футболіст Ліонель Мессі підтвердив, що приєднується до клубу Ліги 1 Парі Сен-Жермен, його пост від 11 серпня набрав 22,1 млн лайків.

Біллі Айліш

Фотосесія Біллі Айліш для глянцю Vogue стала також дуже популярною. Фото зірки оцінили 22 млн користувачів.

Ліонель Мессі

Ще одна публікація Ліонеля Мессі потрапила у рейтинг напопулярніших постів за 2021 рік. Світлина, на якій футболіст позує без рубашки, набрала 22 млн вподобань.

Ліонель Мессі

Пост зірки футболу, в якому він повідомив, що покидає Барселону, набрав 21,2 млн лайків.

Русалка Монтана

Коротке відео Русалки з дітьми від 18 серпня потрапило у рейтинг, набравши 20 млн лайків.

Том Голанд

Закриває рейтинг пост актора Тома Голанда. Його світлина з акторкою Зендаєю від 1 вересня набрала 19,6 млн лайків.