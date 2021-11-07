Репер Тревіс Скотт висловив співчуття сім’ям усіх загиблих і постраждалих під час його концерту на фестивалі в США.

Він сказав, що спустошений загибеллю вісьмох людей у тисняві під час свого виступу.

– Я абсолютно спустошений тим, що сталося вчора ввечері. Я молюся за сім’ї та всіх тих, хто постраждав від того, що сталося на фестивалі Astroworld, – сказав Тревіс Скотт.

Фанати кричали Тревісу Скотту, щоб він припинив концерт.

Коли почалася тиснява, люди навіть вибігали на сцену зі словами: “Зупиніть шоу!”

Скотт декілька разів призупиняв виступ, звертаючись до служби безпеки із проханням допомогти своїм шанувальникам. Зрештою він завершив концерт.

У тисняві під час музичного фестивалю Astroworld у Г’юстоні увечері в п’ятницю, 5 листопада, загинули восьмеро людей. Серед ни є одна 10-річна дитина.

Ще в одинадцятьох учасників фестивалю сталася зупинка серця, їх довелося реанімувати просто у натовпі. Окрім того, на місці події розгорнули польовий госпіталь, до якого звернулися близько трьох сотень постраждалих.

Джерело: Star News