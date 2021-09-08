Бьютімагнат і блогер Кайлі Дженнер вагітна вдруге. Дитину вона чекає від свого бойфренда Тревіса Скотта.

Новину про вагітність Кайлі підтвердила зворушливим відео в Instagram. У ролику вона показала кадри з сімейного архіву, зокрема момент УЗД і реакцію щасливого Скотта, який побачив на моніторі свою майбутнього дитини.

Також на відео присутня мама Кайлі Кріс Дженнер, яка тішиться, що у неї скоро з’явиться ще один онук. Крім того, у ролику видно, що пара на УЗД вирушила разом зі спільною донькою Стормі.

На відео є кадри зі сімейного вечору, а закінчується воно тим, як Кайлі позує з оголеним животиком.