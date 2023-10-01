Не всі зірки з пелюшок мріяли про популярність. Дехто думав пов’язати своє життя з менш публічною професією, однак дуже важливою, ділячись із майбутніми поколіннями своїми знаннями. Так, серед селебритіз є представники сфери освіти, які мріяли, що стануть вчителями в школах або педагогами в університетах.

Але є й ті зірки, хто став викладачем несподівано для себе, вже будучи популярним. У День вчителя 2023, який цього року припадає на 1 жовтня, Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок-вчителів.

Потап

У музичного продюсера Потапа, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко, одна з освіт – вчитель фізкультури і тренер з водного поло та плавання.

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Він навіть встиг попрацювати за спеціальністю, викладаючи в школі фізкультуру.

Володимир Остапчук

Здавалося б, що ми завжди бачили на екранах телеведучого Володимира Остапчука, однак це не так. До популярності шоумен був викладачем англійської мови в Умані.

– Журнал, контрольні, кафедра. І обов’язково Володимир Валерійович. Так, хлопці, колись я був викладачем. Англійську я викладав агрономам, економістам і трактористам, коротше, був у повному УНУСі (Уманський національний університет садівництва), – ділився колись Остапчук.

Олег Винник

У 2018 році співак став викладачем Київського національного університету культури і мистецтв. Не знаємо, як зараз, адже з початком повномасштабної війни Винник поїхав до Німеччини, але до цього він був завідувачем кафедри шоу-бізнесу.

Оскільки в артиста не вистачало часу, то студенти бачили його раз на місяць на майстер-класах.

Павло Зібров

Виконавець Павло Зібров також поповнив лави викладачів. Уже під час повномасштабної війни він пішов працювати в Київський національний університет культури і мистецтв.

Як розповідав артист, туди його запросив ректор Михайло Поплавський, попросивши очолити кафедру естрадного співу.

Марія Бурмака

У співачки Марії Бурмаки є педагогічна освіта. За фахом вона вчителька української мови та літератури, а також кандидат філологічних наук.

Також педагогічну освіту мають співачка Ольга Горбачова, акторка Лілія Ребрик, лідер гурту ТіК Віктор Бронюк, реп-виконавиця Alyona Alyona.