Сучасне життя змінюється швидко, тому гардероб також має працювати в активному ритмі.

Щоденні зустрічі, робота, прогулянки, подорожі та звичні побутові справи потребують речей, які легко поєднуються між собою та не створюють хаосу в шафі. Саме базовий гардероб допомагає спростити вибір одягу, заощадити час і підтримувати охайний стиль без зайвих зусиль.

Універсальні моделі залишаються актуальними незалежно від сезону, а вдало підібрані комбінації дозволяють створювати образи для різних ситуацій. Саме тому жіночий одяг Стімма часто стає основою гардероба, де кожна річ має практичне призначення та вільно вписується у повсякденний стиль.

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Філософія бренду STIMMA

У світі швидкої моди дедалі більшої популярності набуває підхід, заснований на практичності та довговічності. Саме на цих принципах будується філософія STIMMA.

Бренд робить акцент на декількох важливих складових:

жіночних силуетах;

комфортному крої;

актуальних фасонах;

універсальних кольорах;

речах, які легко комбінувати між собою.

Такий підхід дозволяє створювати гардероб, що працює не один сезон. У ньому немає випадкових покупок або виробів, які одягають лише один раз. Кожна модель стає частиною цілісної системи.

Особливу роль відіграє баланс між сучасними тенденціями та класичними рішеннями. Завдяки цьому одяг виглядає актуально, але не втрачає своєї доречності через декілька місяців після придбання.

STIMMA пропонує речі для різних життєвих сценаріїв: офісних буднів, прогулянок містом, дружніх зустрічей або подорожей. Така універсальність допомагає підтримувати єдиний стиль незалежно від обставин.

Базові речі для щоденних образів

Базові речі вирізняються простими силуетами, стриманими кольорами та комфортною посадкою. Саме завдяки цьому вони гармонійно поєднуються між собою та стають фундаментом для майбутніх комбінацій у гардеробі.

Такі речі залишаються актуальними довгий час. Розглянемо детальніше:

Сорочки – додають образу охайності та стриманості. Білі моделі, сорочки оверсайз або варіанти пастельних відтінків легко поєднуються зі штанами, джинсами чи спідницями. Футболки – універсальна частина гардероба для щоденного використання. Однотонні футболки прямого крою вдало комбінуються з жакетами, кардиганами та базовими штанами. Сукні – дозволяють швидко створити завершений образ. Особливо практичними залишаються сукні-сорочки, трикотажні моделі та фасони міді довжини. Штани – формують основу багатьох повсякденних комплектів. Прямі моделі, широкі фасони або штани із високою посадкою без зусиль адаптуються до різних стилів.

Як створити капсульний гардероб

Капсульний гардероб будується за принципом розумного вибору. Його мета полягає не в кількості речей, а в їхній сумісності.

Для початку варто визначити власний спосіб життя. Якщо більшість часу займає робота в офісі, основу складатимуть сорочки, жакети та класичні штани. Для активного міського ритму підійдуть більш розслаблені рішення.

Під час формування капсули корисно дотримуватися декількох рекомендацій:

обирати нейтральну кольорову палітру;

поєднувати базові та акцентні речі;

звертати увагу на якість матеріалів;

уникати надмірно складного декору;

купувати моделі, які легко комбінуються між собою.

Також важливо дотримуватися балансу між комфортом та зовнішнім виглядом. Одяг повинен не лише добре виглядати, а й відповідати повсякденним потребам. Саме тоді гардероб працює на свою власницю, а не навпаки.

Філософія STIMMA демонструє, що сучасна мода може бути не лише красивою, а й практичною. Сукні, сорочки, футболки та штани базового формату дозволяють легко адаптуватися до будь-якого ритму життя.

Продуманий гардероб стає надійним помічником у повсякденних справах, допомагаючи економити час, зберігати комфорт і впевнено почуватися в будь-якій ситуації.

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