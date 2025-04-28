Спроби штучного запліднення розпочалися у середині XX століття. Перші спроби, що натякали на успіх штучного запліднення у людей, були здійснені в 1973 році, хоча вони не призвели до вагітності, здатної розвиватися.

Справжній прорив стався у 1977 році, коли у Великій Британії Патрік Степто, Роберт Едвардс та Джин Пурді провели екстракорпоральне запліднення жінці на ім’я Леслі Браун. Спроба виявилася успішною, і в липні 1978 року народилася Луїза Джой Браун, перша дитина з пробірки. Про ці події, які змінили світ, режисер Бен Тейлор зняв фільм Джой: чудо життя.

Зазначимо, що вперше в СРСР штучне запліднення провели в Україні 1990 року. З того часу українська репродуктологія входить до найбільш розвинених і має популярність далеко за межами країни.

Сюжет фільму

Сюжет біографічної драми охоплює десятиліття роботи трьох захоплених професіоналів: вченого-фізіолога Роберта Едвардса, хірурга Патріка Степто та медсестри Джин Пурді, яка згодом стала ембріологом. Дія починається у 1968 році, коли Джин Пурді влаштовується працювати в лабораторію Кембридзького університету, де зустрічає Роберта Едвардса. Вони наполегливо працюють над лікуванням безпліддя, а тоді вирішують запросити до участі у своїх дослідженнях хірурга Патріка Степто.

Коли стає відомо, що група працює над екстракорпоральним заплідненням, вона стикається із шаленим громадським тиском і навіть опором з боку уряду та медичних установ, її засуджує церква й серед суспільства вони також зустрічають нерозуміння. Глибоко релігійна Джин Пурді зазнає внутрішнього конфлікту, особливо коли її робота провокує засудження з боку суспільства й навіть власної матері. Команді доводиться стикатися з моральними та етичними питаннями, які раніше ніколи не виникали. Але попри все, дослідження продовжуються.

У 1977 році наполеглива праця призводить до успіху: народжується довгоочікувана дитина, давши надію мільйонам людей у ​​всьому світі. Команда святкує успіх, який тим паче значущий, що їм довелося принести особисті жертви задля досягнення мети.

Актори та їхні герої

Томасін Маккензі в ролі Джин Пурді: медсестра та ембріолог, яка відіграє важливу роль у дослідженнях. Релігійні переконання та особисті конфлікти додають її персонажу глибини. Джин Пурді — головна героїня фільму. Це спроба віддати належне скромній медсестрі, яка виявилася видатним та відважним ученим.

Її скромність і мовчазність, а також упереджене ставлення вченого світу 20 століття до жінок зіграли злий жарт: говорячи про неоціненність наукового відкриття Едвардса та Степто, забувають про Джин Пурді. Фільм виправляє цю несправедливість.

Джеймс Нортон у ролі Роберта Едвардса: вчений-ідеаліст, який мріє про перемогу над безпліддям і створення штучного запліднення. Його візіонерський розум, відданість науці та наполегливість є рушійною силою команди.

Білл Найї в ролі Патріка Степто: хірург, грубуватий зовні й співчутливий у душі. Він вносить у дослідження практичний аспект та інновації. Його досвід і рішучість допомагають упоратися з технічними труднощами.

Де можна подивитися фільм і чому варто це зробити

Фільм Джой вийшов на Netflix, він доступний з професійним озвученням та субтитрами українською мовою. Його варто подивитися, щоб оцінити масштаб відкриття, драматичність подій та внесок, який зробили троє людей, відкривши нові можливості для світу.

Але головне, що цей фільм дає надію. Він показує, що диво можливе – особливо коли підкріплене завзятістю та командною роботою.

Цікаво, що син співавтора фільму Рейчел Мейсон був народжений внаслідок ЕКЗ, так само як обидві дитини Бена Тейлора. До роботи над фільмом вони не знали історію створення штучного запліднення і не замислювалися над тим, як багато стоїть за цим.

Автор: Вербицька Наталія Ярославівна – акушер-гінеколог, репродуктолог.

