9 березня 1814 року народився великий український поет – Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні йому виповнилося б 208 років.

Поезія Кобзаря актуальна в будь-який час, проте зараз, коли Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну, Шевченка цитують буквально всі.

Люди кажуть, очевидно, поет щось знав, оскільки в його віршах відчувається ненависть до Росії та москалів, і любов до України.

На честь 208-го дня народження Кобзаря, Факти ICTV підготували добірку цитат Тараса Шевченка про Росію, москалів і Україну.

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

***

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю.

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі і світ божий

В путо закували.

***

Як москалі срібло, золото

І свічі забрали

У Покрові; як козаки

Вночі утікали.

***

Отак подивишся здаля, на москаля-

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима – блим, губами – плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть жаль,

А ближче підійдеш – скотина!

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем ‘я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

***

Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

заплаче серденько!

***

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

Від подій, що росіяни нині творять на нашій землі, Тарас Шевченко явно “перевертається в труні”. 24 лютого Росія розпочала війну в Україні. Вже 14-й день наші воїни дають відважну відсіч російським агресорам.

Від путінських військ страждають усі українські міста та мирні жителі, по яким ці нелюди відкривають вогонь.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни, намагаючись закликати президента РФ Володимира Путіна припинити війну.

Також за нашу країну висловлюються багато всесвітньо відомих людей, а від роботи в Росії відмовляються популярні бренди техніки, одягу, їжі тощо.