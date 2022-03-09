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Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями: актуальні цитати Тараса Шевченка

9 Березня 2022, 10:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями: актуальні цитати Тараса Шевченка
Джерело: Depositphotos

9 березня 1814 року народився великий український поет – Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні йому виповнилося б 208 років.

Поезія Кобзаря актуальна в будь-який час, проте зараз, коли Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну, Шевченка цитують буквально всі.

Люди кажуть, очевидно, поет щось знав, оскільки в його віршах відчувається ненависть до Росії та москалів, і любов до України.

На честь 208-го дня народження Кобзаря, Факти ICTV підготували добірку цитат Тараса Шевченка про Росію, москалів і Україну.

***

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…

***

Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

***

Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю.

***

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!

***

Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі і світ божий
В путо закували.

***

Як москалі срібло, золото
І свічі забрали
У Покрові; як козаки
Вночі утікали.

***

Отак подивишся здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима – блим, губами – плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш – скотина!

***

Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем ‘я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.

***

Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
заплаче серденько!

***

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…

Від подій, що росіяни нині творять на нашій землі, Тарас Шевченко явно “перевертається в труні”. 24 лютого Росія розпочала війну в Україні. Вже 14-й день наші воїни дають відважну відсіч російським агресорам.

Від путінських військ страждають усі українські міста та мирні жителі, по яким ці нелюди відкривають вогонь.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни, намагаючись закликати президента РФ Володимира Путіна припинити війну.

Також за нашу країну висловлюються багато всесвітньо відомих людей, а від роботи в Росії відмовляються популярні бренди техніки, одягу, їжі тощо.

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Теги
Війна в Україні , Тарас Шевченко
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