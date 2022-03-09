9 березня 1814 року народився великий український поет – Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні йому виповнилося б 208 років.
Поезія Кобзаря актуальна в будь-який час, проте зараз, коли Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну, Шевченка цитують буквально всі.
Люди кажуть, очевидно, поет щось знав, оскільки в його віршах відчувається ненависть до Росії та москалів, і любов до України.
На честь 208-го дня народження Кобзаря, Факти ICTV підготували добірку цитат Тараса Шевченка про Росію, москалів і Україну.
***
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…
***
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
***
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю.
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!
***
Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі і світ божий
В путо закували.
***
Як москалі срібло, золото
І свічі забрали
У Покрові; як козаки
Вночі утікали.
***
Отак подивишся здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима – блим, губами – плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш – скотина!
***
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем ‘я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
***
Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
заплаче серденько!
***
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
Від подій, що росіяни нині творять на нашій землі, Тарас Шевченко явно “перевертається в труні”. 24 лютого Росія розпочала війну в Україні. Вже 14-й день наші воїни дають відважну відсіч російським агресорам.
Від путінських військ страждають усі українські міста та мирні жителі, по яким ці нелюди відкривають вогонь.
За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни, намагаючись закликати президента РФ Володимира Путіна припинити війну.
Також за нашу країну висловлюються багато всесвітньо відомих людей, а від роботи в Росії відмовляються популярні бренди техніки, одягу, їжі тощо.