Який бренд спортивного одягу пропонує кращу водонепроникність

Коли погода змінюється посеред тренування або походу, якість захисту від вологи стає не теорією, а реальною потребою. Розберемо, що варто шукати у водонепроникному одязі та чому рішення 4F з технологією NeoDry вирізняються серед доступних варіантів.

Що насправді означає водонепроникний одяг

Не кожен одяг із позначкою водовідштовхувальний однаково захищає від дощу. Ключовим показником є водонепроникності мембрани, який вимірюється у міліметрах водяного стовпа. Чим вище число, тим серйозніший захист.

Водонепроникний одяг 4f NeoDry будується саме на цій логіці: мембрана NeoDry не просто відштовхує вологу, але й залишається дихальною.

Вона відводить піт назовні та блокує вітер, тобто ви залишаєтеся сухими з обох боків навіть під час активного руху.

Водонепроникні куртки 4F: як вибрати потрібний рівень захисту

Водонепроникні куртки 4F NeoDry випускаються у трьох варіантах захисту:

NeoDry 5000: підходить для повсякденного використання та легких дощів;

NeoDry 10 000: хороший вибір при мінливій погоді, коли умови складно передбачити заздалегідь;

NeoDry 20 000: максимальний захист для складних погодних умов, тривалих походів, гірського трекінгу або активностей взимку.

Водонепроникні штани та інші вироби з NeoDry

Захист від вологи не закінчується курткою. Водонепроникні штани 4F NeoDry доповнюють комплект для зимових активностей і лижного спорту.

Рукавички з тією ж мембраною забезпечують стійкість до снігу та дощу на схилі. Для сноубордистів є окремий водонепроникний одяг: мембрана NeoDry поєднується в них із теплою підкладкою з мікрофлісу.

Окремо варто відзначити взуття 4F NeoDry. Мембрана захищає від вологи, підошва розрахована на різний рельєф, а устілки мають підвищену амортизацію. В лінійці є утеплені зимові моделі, трекінгові черевики та легкі кросівки.

Чому система важливіша за окремий виріб

Головна перевага водонепроникного одягу 4F полягає не в окремих продуктах, а в системному підході. Куртка, штани, взуття та рукавички з технологією NeoDry розроблені так, щоб працювати разом і не залишати незахищених зон.

Для тих, хто серйозно ставиться до активностей на свіжому повітрі, це практичніше і надійніше, ніж збирати комплект із виробів різних брендів із різними характеристиками захисту.

Фото: Pexels