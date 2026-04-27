Ринок б/у автомобілів в Україні активно розвивається, і сьогодні це один із найпопулярніших способів придбати транспорт за розумні гроші.

Водночас багато власників стикаються з труднощами, коли хочуть швидко та вигідно продати авто або без ризиків купити авто з пробігом.

Розглянемо, як працює сучасний ринок, на що звертати увагу та як уникнути типових помилок.

Чому б/у авто — це вигідно

Нові автомобілі стрімко втрачають у вартості вже в перші роки експлуатації. Саме тому більшість покупців сьогодні обирають авто з пробігом — це можливість отримати кращу комплектацію, потужніший двигун або вищий клас автомобіля за ті ж гроші.

нижча ціна у порівнянні з новими авто;

великий вибір моделей та комплектацій;

можливість знайти авто в хорошому стані;

менші витрати на страхування та реєстрацію.

Але разом із перевагами є і ризики, які важливо враховувати.

Як безпечно купити авто з пробігом

Щоб купити авто без неприємних сюрпризів, важливо дотримуватись кількох ключових правил.

Перевірка технічного стану

Навіть якщо автомобіль має ідеальний вигляд, це не гарантує відсутності прихованих дефектів. Обов’язково проводьте діагностику на СТО або залучайте спеціаліста.

Перевірка історії авто

Звертайте увагу на:

кількість власників;

реальний пробіг;

участь у ДТП;

сервісну історію.

Юридична чистота

Перед покупкою важливо переконатися, що авто не перебуває у заставі, не має обмежень і не є предметом спору.

Як швидко продати авто без втрати в ціні

Для тих, хто планує продати авто, важливо правильно підготувати транспорт і вибрати ефективний канал продажу.

Підготовка авто до продажу

мийка та хімчистка салону;

усунення дрібних дефектів;

фото хорошої якості;

чесний опис стану.

Це допомагає підвищити довіру покупця і прискорює продаж.

Правильна ціна

Завищена ціна відлякує покупців, а занизька — призводить до втрати грошей. Важливо орієнтуватися на ринок і враховувати стан автомобіля.

Де краще продавати і купувати авто

Сьогодні є кілька варіантів:

дошки оголошень;

автобазари;

спеціалізовані автоплатформи;

компанії, що займаються викупом авто.

Найбільш зручним варіантом стають онлайн-платформи, де можна одночасно і продати авто, і купити авто з перевіркою, супроводом та мінімальними ризиками.

Актуальні тренди ринку б/у авто

Сьогодні на ринку спостерігається кілька тенденцій:

зростає попит на економічні авто;

популярні гібриди та дизельні моделі;

покупці все більше звертають увагу на історію авто;

зростає роль онлайн-сервісів та перевірок.

Це означає, що ринок стає більш прозорим, а покупці — більш вимогливими.

Висновок

Б/у автомобілі — це розумний вибір для тих, хто хоче отримати максимум за свої гроші. Але успішна угода залежить від підходу: перевірки, аналізу ринку та правильного вибору платформи.

Якщо підійти до процесу грамотно, можна вигідно продати авто і безпечно купити авто, отримавши максимальну вигоду від угоди.

Фото: autopark.ua