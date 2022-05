У другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 виступив легендарний фінський рок-гурт The Rasmus. Вони показали номер на пісню Jezebel.

The Rasmus – Jezebel

Лаурі з’явився з жовтою кулькою у руках на самому початку, що виглядало як посилання до фільму Воно. Рокери круто запалили публіку. Це те, що треба було на початку вечора. Їм на руку також були декорації – величезні кулі. У такий спосіб сцена виглядала наповненою.

І куди без оголення. У другій половині номера соліст скинув плащ та похизувався пресом. Проте таке оголення може вважатися порушенням правил Євробачення.

Щодо вокалу, то тут все добре, бо рокери звикли виступати винятково наживо. Єдиний момент, бек-вокал неестетично випирав.

Що відомо про The Rasmus

Гурт The Rasmus чудово знають підлітки 2000-х. Тоді їхні пісні звучали буквально з кожної праски. Однак колектив було засновано ще в 1994 році – у шкільні часи музикантів. Перший їхній сингл 1st був добре сприйнятий публікою. Хлопцями зацікавилася фінська філія Warner Music. В результаті дебютний альбом Peep колектив випускав уже на цьому лейблі. Коли учасникам гурту було лише 16 років, вони відіграли понад 100 концертів у Фінляндії та Естонії.

У 1996 році колектив отримав фінську Греммі в номінації Найкращий новий артист. У 1997 році гурт випускає другий альбом Playboys.

2003 року The Rasmus випускає знаковий альбом Dead Letters, який приносить їм по-справжньому світову славу. Багато хто точно знає один із синглів платівки – In the Shadows.

Через два роки виходить альбом Hide from the Sun, який закріплює успіх гурту. У платівці було одразу чотири сингли, кожен із яких отримав свою частку визнання.

Альбом Black Roses у 2008 році теж пройшов добре, оскільки колектив презентував матеріал типовий для себе і такий коханий для фанів.

Після цього кар’єра колективу пішла на спад. 2012 року вийшла платівка The Rasmus. А ось альбом 2017 року Dark Matters фани сприйняли двояко через експерименти колективу у звучанні. Примітно, що вистрілили саме ті пісні, які звичніші для The Rasmus.

Євробачення 2022

10 травня відгримів перший півфінал Євробачення 2022, що проходить в італійському місті Турин. За його підсумками, 10 учасників пройшли у фінал конкурсу, зокрема, український колектив Kalush Orchestra.

Також у фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць. Йдеться про представників Британії, Франції, Німеччини та Іспанії. Учасники Євробачення від Італії теж потрапляють одразу до фіналу, оскільки їхня країна приймає конкурс.