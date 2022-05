У Турині відгримів фінал Євробачення 2022, який ознаменувався перемогою українського гурту Kalush Orchestra. Без перебільшення, якась частина українців 15 травня прокинеться із сивими скронями.

Ця культурна перемога була важливою для України, і ми її здобули. Також це демонструє народну підтримку Європи.

У фіналі Євробачення було на що подивитись. Факти ICTV зібрали основні моменти конкурсу, на які варто звернути увагу.

Kalush Orchestra – тріумфатори вечора

Гурт з України Kalush Orchestra виступав під 12 номером. Після свого виступу лідер колективу Олег Псюк звернувся до Європи із закликом врятувати Маріуполь та українців, які перебувають на території Азовсталі.

– Help Ukraine, help Mariupol, help Azovstal right now! – заявив Олег Псюк зі сцени.

Багато хто одразу вирішив, що така заява слугуватиме дискваліфікацією. Проте організатори Євробачення ще до оголошення балів заявили, що слова Псюка мають гуманітарний характер, а не політичний, тому не порушують правил.

За підсумками журі Україна була на четвертому місці, що вже чудовий результат. Литва, Польща та ще кілька країн дали Україні 12 балів. Сумарно у нас виходило 192 бали. Проте глядачі віддали Kalush Orchestra 461 бал.

З Україною у серці – як учасники підтримували нашу країну

Багато учасників Євробачення з інших країн всіляко намагалися показати свою підтримку Україні. Співачки з ісландського гурту Systur на руках намалювали прапор України, а після номера вигукнули: Рeace for Ukraine! We love you!

Зі свого боку представник Німеччини Malik Harris наприкінці номера розгорнув гітару, на якій був напис Мир.

Це лише кілька прикладів, якщо хочете більше, то читайте наш матеріал про те, як учасники Євробачення підтримували Україну.

Найяскравіші номери у фіналі Євробачення 2022

Найприємніший висновок, який хочеться зробити, це те, що з кожним роком все більше відсівається поняття “формат Євробачення”. Адже приємно дивитись на різноманітність жанрів, номерів. Євробачення перестає бути нішевим, тепер багато хто може там знайти свою пісню. Хіп-хоп від України, рок від Фінляндії, латина від Іспанії, електропоп від Чехії та ін.

Усі номери перераховувати не будемо, зупинимося на найяскравіших. Зокрема, крутий перформанс показала представниця Іспанії Шанель. Додати ще пару десятків танцюристів, і такий номер можна сміливо уявити на сцені Греммі. Хоча американські премії давно грішать пре-рекордом, а Шанель співала в живу. Від номера дівчини складно відірвати очі, переконайтесь у цьому самі.

Друге місце за Британією та зіркою TikTok Семом Райдером. Це хороший камбек країни у топ-10 конкурсу. Останні роки Британії зовсім не щастило на Євробаченні. Харизматичний Сем просто кайфував під час виступу (принаймні на вигляд). Номер просто випромінював радість, мабуть, це підкупило багатьох.

Як завжди, гарний результат у Швеції. Виникає відчуття, що у рамках конкурсу ця країна відмінниця. Вони мають рівний результат рік у рік. 2022-го Швецію представляла Корнелія Якобс. У дівчини прекрасний оксамитовий тембр, який чудово звучить у її конкурсній пісні.

Ось від кого не очікували високо результату, то це від Молдови, а дарма. Zdob şi Zdub & Frații Advahov у своїй пісні змішали всі: скрипку, акордеон, циганські мотиви і навіть реп. Номер виглядав дуже весело. І хлопці явно сподобалися Європі, оскільки за підсумками глядацького голосування вони посіли друге місце, одразу після України. Це до речі ще один стусан тим, хто кричить: рідною мовою Європа не зрозуміє. Шість із 10 лідируючих країн співали рідною мовою.

Темна конячка Євробачення – Сербія та її представниця Konstrakta. До другого півфіналу букмекери оминали артистку. Однак іронічний номер і мотив, що заїдає, багатьом сподобався. У заліку Сербія посіла п’яте місце.

Якщо вам захочеться просто послухати чудову пісню у хорошому виконанні, то заходьте на відео Nadir Rustamli від Азербайджану. У хлопця гарний голос і чудовий живий спів. Постановникам окреме дякую за лаконічний та стильний номер, який доповнює артиста, а не заважає йому.

Від Фінляндії на Євробачення приїхав уже легендарний рок-гурт The Rasmus. Усі, у кого юність проходила 10-15 років тому (так, 2007-й був 15 років тому) могли пустити скупу ностальгічну сльозу. Рокери не стали зайвий раз експериментувати, а показали той виступ, який від них чекали.