Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що їх пісня подобалася європейцям і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він про це заявив, відповідаючи на запитання журналіста під час пресконференції щодо того, як війна вплинула на підтримку представника України на Євробаченні.

– До початку війни ми були на п’ятому місці, згідно зі ставками букмекерів. А це свідчить про те, що наша пісня все-таки до вподоби людям. І, чим більше починали говорити про Україну, тим більше людей дізнавалися про пісню, – наголосив Олег Псюк.

Він додав, що поки їздив країнами, то чув як їх пісню слухають люди.

– Мені було приємно їздити країнами та чути, як люди слухають нашу пісню. Тому ми вважаємо, що пісня таки сподобалася європейцям. Подяка кожному, хто за неї проголосував, – додав лідер колективу.

Крім того, він наголосив, що наступного року Україна з радістю прийме Євробачення.

– Наступного року, я думаю, Україна з радістю прийме Євробачення у цілісній, розбудованій та щасливій країні, – зазначив Псюк.