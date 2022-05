В італійському місті Турин пройшов фінал Євробачення 2022. На сцену конкурсу, 14 травня, вийшло по десять учасників першого та другого півфіналів, а також країни-учасниці Великої п’ятірки.

Усі виступи в фіналі Євробачення 2022 (у порядку виступу учасників)

1. Чехія. We Are Domi – Lights Off

2. Румунія. WRS – Llámame

3. Португалія. MARO – Saudade Saudade

4. Фінляндія. The Rasmus – Jezebel

5. Швейцарія. Marius Bear – Boys Do Cry

6. Франція. Alvan & Ahez – Fulenn

7. Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Вірменія. Rosa Linn – Snap

9. Італія. Mahmood & Blanco – Brividi

10. Іспанія. Chanel – SloMo

11. Нідерланди. S10 – De Diepte

12. Україна. Kalush Orchestra – Stefania

13. Німеччина. Malik Harris – Rockstars

14. Литва. Monika Liu – Sentimentai

15. Азербайджан. Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Бельгія. Jérémie Makiese – Miss You

17. Греція. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Ісландія. Systur – Með Hækkandi Sól

19. Молдова. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеція. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Австралія. Sheldon Riley – Not The Same

22. Велика Британія. Sam Ryder – SPACE MAN

23. Польща. Ochman – River

24. Сербія. Konstrakta – In Corpore Sano

25. Естонія. Stefan – Hope

Нагадаємо, що перший та другий півфінали Євробачення 2022 пройшли 10 та 12 травня.