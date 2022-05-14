В італійському місті Турин пройшов фінал Євробачення 2022. На сцену конкурсу, 14 травня, вийшло по десять учасників першого та другого півфіналів, а також країни-учасниці Великої п’ятірки.
Усі виступи в фіналі Євробачення 2022 (у порядку виступу учасників)
1. Чехія. We Are Domi – Lights Off
2. Румунія. WRS – Llámame
3. Португалія. MARO – Saudade Saudade
4. Фінляндія. The Rasmus – Jezebel
5. Швейцарія. Marius Bear – Boys Do Cry
6. Франція. Alvan & Ahez – Fulenn
7. Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
8. Вірменія. Rosa Linn – Snap
9. Італія. Mahmood & Blanco – Brividi
10. Іспанія. Chanel – SloMo
11. Нідерланди. S10 – De Diepte
12. Україна. Kalush Orchestra – Stefania
13. Німеччина. Malik Harris – Rockstars
14. Литва. Monika Liu – Sentimentai
15. Азербайджан. Nadir Rustamli – Fade To Black
16. Бельгія. Jérémie Makiese – Miss You
17. Греція. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
18. Ісландія. Systur – Með Hækkandi Sól
19. Молдова. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
20. Швеція. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
21. Австралія. Sheldon Riley – Not The Same
22. Велика Британія. Sam Ryder – SPACE MAN
23. Польща. Ochman – River
24. Сербія. Konstrakta – In Corpore Sano
25. Естонія. Stefan – Hope
Нагадаємо, що перший та другий півфінали Євробачення 2022 пройшли 10 та 12 травня.