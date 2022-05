В італійському місті Турин пройшов фінал Євробачення 2022. На міжнародний пісенний конкурс щороку чекають мільйони людей, щоб почути та подивитися виступи представників різних країн.

2022 рік особливий для України, оскільки РФ розпочала в нашій країні повномасштабну війну, до якої небайдужі всі цивілізовані країни. Так, учасники Євробачення прямо зі сцени конкурсу висловлювали слова підтримки українцям та надію на швидкий наступ миру.

Підтримав Україну ісландський гурт Systur. Учасниці колективу не лише звернулися до українців наприкінці свого номера, а й почепили маленькі прапори України на гітари та зап’ястя.

– Рeace for Ukraine! We love you! — заявила одна із солісток, що в перекладі означає: Миру для України! Ми любимо вас!