В італійському місті Турин пройшов фінал Євробачення 2022. На міжнародний пісенний конкурс щороку чекають мільйони людей, щоб почути та подивитися виступи представників різних країн.

2022 рік особливий для України, оскільки РФ розпочала в нашій країні повномасштабну війну, до якої небайдужі всі цивілізовані країни. Так, учасники Євробачення прямо зі сцени конкурсу висловлювали слова підтримки українцям та надію на швидкий наступ миру.

Підтримав Україну ісландський гурт Systur. Учасниці колективу не лише звернулися до українців наприкінці свого номера, а й почепили маленькі прапори України на гітари та зап’ястя.

– Рeace for Ukraine! We love you! — заявила одна із солісток, що в перекладі означає: Миру для України! Ми любимо вас!

Представник Німеччини на Євробаченні 2022 також підтримав Україну. Під час виступу він був із гітарою, на звороті якої напис – Peace (Світ) на синьо-жовтому фоні.

Підтримала нашу країну та представниця Литви Моніка Лю. Після свого виступу вона оприлюднила у Instagram український прапор, підписавши фото – Слава Україні.

Ба більше, на конкурсі деякі учасники її команди були у вишиванках та панамках, як у лідера представника України на конкурсі Kalush Orchestra, а сама вона – тримала у руках наш прапор.

Висловили країни підтримку Україні та при оголошенні балів. Так, на речнику Латвії та Польщі можна було помітити українську символіку.

Україну на Євробаченні 2022 представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Репери посіли перше місце.

Конкурсну композицію фронтмен гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі, але з початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, композиція стала певним гімном війни.

Під час виступу Kalush Orchestra звернулися до Європи зі сцени. Вони закликали врятувати Маріуполь та військових в Азовсталі.