В Турине отгремел финал Евровидения 2022, который ознаменовался победой украинской группы Kalush Orchestra. Без преувеличения, какая-то часть украинцев 15 мая проснется с седыми висками.

Эта культурная победа была важна для Украины, и мы ее получили. Также это демонстрирует народную поддержку Европы.

В финале Евровидения было на что посмотреть. Факты ICTV собрали главные моменты конкурса, на которые стоит обратить внимание.

Kalush Orchestra — триумфаторы вечера

Группа из Украины Kalush Orchestra выступала под 12 номером. После своего выступления лидер коллектива Олег Псюк обратился к Европе с призывом спасти Мариуполь и украинцев, которые находятся на территории Азовстали.

— Help Ukraine, help Mariupol, help Azovstal right now! — заявил Олег Псюк со сцены.

Многие сразу решили, что такое заявление послужить дисквалификацией. Однако организаторы Евровидения еще до оглашения балов заявили, что слова Псюка имеют гуманитарный характер, а не политический, поэтому не нарушают правил.

По итогам жюри Украина располагалась на четвертом месте, что уже отличный результат. Литва, Польша и еще несколько стран дали Украине 12 балов. Суммарно у нас получалось 192 бала. Однако зрители отдали Kalush Orchestra 461 бал.

С Украиной в сердце — как участники поддерживали нашу страну

Многие участники Евровидения из других стран всячески пытались показать свою поддержку Украине. Певицы из исландской группы Systur на руках нарисовали флаг Украины, а после номера выкрикнули: Рeace for Ukraine! We love you!

Со своей стороны, представитель Германии Malik Harris в конце номера развернул гитару, на которой была надпись Мир.

Это лишь пара примеров, если хотите больше, то читайте наш материал о том, как участники Евровидения поддерживали Украину.

Самые яркие номера в финале Евровидения 2022

Самый приятный вывод, который хочется сделать, это то, что с каждым годом все больше отсеивается понятие “формат Евровидения”. Ведь приятно смотреть на разнообразность жанров, номеров. Евровидение перестает быть нишевым, теперь многие могут там найти свою песню. Хип-хоп от Украины, рок от Финляндии, латина от Испании, электропоп от Чехии и тд.

Все номера перечислять не будем, остановимся на самых ярких. В частности, крутой перфоманс показала представительница Испании Шанель. Добавить еще пару десятков танцоров и такой номер можно смело представить на сцене Грэмми. Хотя американские премии давно грешат пре-рекордом, а Шанель пела в живую. От номера девушки сложно оторвать глаза, убедитесь в этом сами.

Второе место за Британией и звездой TikTok Сэмом Райдером. Это хороший камбек страны в топ-10 конкурса. Последние года Британии совсем не везло на Евровидении. Харизматичный Сэм просто кайфовал во время выступления (во всяком случает с виду). Номер просто излучал радость, наверное, это и подкупило многих.

Как всегда, хороший результат у Швеции. Возникает ощущение, что в рамках конкурса эта страна отличница. У них довольно ровный результат из года в год. В 2022-м Швецию представляла Корнелия Якобс. У девушки прекрасный бархатный тембр, который отлично звучит в живую.

Вот от кого не ожидали высоко результата, так это от Молдовы, а зря. Zdob şi Zdub & Frații Advahov в своей песне смешали все: скрипку, аккордеон, цыганские мотивы и даже реп. Номер смотрелся очень весело. И ребята явно понравились Европе, так как по итогам зрительного голосования они заняли второе место, сразу после Украины. Это кстати еще пинок тем, кто кричит: на родном языке Европа не поймет. Шесть из 10 лидирующих стран пели на родном языке.

Темная лошадка Евровидения — Сербия и ее представительница Konstrakta. До второго полуфинала букмекеры обходили стороной артистку. Однако ироничный номер и заедающий мотив многие понравился. В общем зачете Сербия заняла пятое место.

Если вам захочется просто послушать отличную песню в хорошем исполнении, то заходите на видео Nadir Rustamli от Азербайджана. У парня красивый голос и отличное живое пение. Постановщикам отдельное спасибо за лаконичный и стильный номер, который дополняет артиста, а не мешает ему.

От Финляндии на Евровидение приехала уже легендарная рок-группа The Rasmus. Все, у кого юность проходила 10-15 лет тому назад (да, 2007-й был 15 лет назад) могли пустить скупую ностальгическую слезу. Рокеры не стали лишний раз экспериментировать, а показали то выступление, которое от них все ждали.