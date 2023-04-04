4 квітня відомій американській співачці українського походження Квітці Цісик виповнилося б 70 років. Вона підкорила своїм голосом весь світ і залишила багату творчу спадщину, в якій чимало відомих українських народних пісень. Цікаві факти про Квітку Цісик і найкращі пісні у її виконанні зібрали Факти ICTV.

Вкрадений Оскар

У 25 років Квітка Цісик записала саундтрек до фільму Ти – світло мого життя. У 1978 році він отримав премію Оскар як найкраща пісня до кінофільму, однак нагороду дали іншій співачці – американці Деббі Бун, а з фінальних титрів ім’я Квітки вирізали. Приводом став особистий конфлікт між нею і режисером картини.

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Білий голос

Квітка Цісик мала майже унікальне колоратурне сопрано. Крім того, вона володіла так званим “білим голосом” (це своєрідна манера жіночого фольклорного співу, яка поширена у карпатських селах – Ред.)

Візит в Україну

Багато хто вважає, що співачка ніколи не була в Україні, проте це не так. У 1983 році Квітка Цісик із матір’ю відвідала Україну, а після проголошення незалежності мріяла дати серію концертів на Батьківщині. Але її мрії не здійснилися.

Хор із Майклом Джексоном

Квітка Цісик ще до того, як Майкл Джексон став королем поп-музики, часто співала з ним у хорі.

Слава в рекламі

У 1971 році Квітка Цісик звернула з оперної стежки і відчайдушно увірвалася у рекламний бізнес, де її чекала справжня слава. Вона стала справжньою зіркою джинглів, її голосом співало багато героїв рекламних роликів. Незабаром вона стала однією з найбільш високооплачуваних співачок у рекламному бізнесі.

Українські традиції

У родині Цісиків завжди говорили українською і шанували звичаї свого народу. Крім звичайної американської школи Квітка Цісик навіть ходила у Школу українознавства.

Квітку чули 22 млрд разів

Вокал Квітки Цісик звучав у різних ефірах 22 млрд разів, тобто у кілька разів більше, ніж населення планети.

Квітка Цісик – Де ти тепер

Квітка Цісик – Журавлі

Квітка Цісик – Два кольори

Квітка Цісик – Рідна мати моя

Квітка Цісик – Черемшина