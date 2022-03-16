Евровидение 2022 состоится в Турине (Италия) после победы группы Maneskin с песней Zitti e buoni.
Большинство участников Евровидения уже определились, с какими песнями будут представлять свои страны на музыкальном конкурсе в 2022 году.
Все песни Евровидения 2022 (список обновляется)
Первый полуфинал (10 мая)
Албания. Ронела Хаяти — Sekret
Болгария. Intelligent Music Project — Intention
Латвия. Citi Zēni — Eat Your Salad
Литва. Моника Лю — Sentimentai
Молдова. Zdob și Zdub и Frații Advahov — Trenulețul
Нидерланды. S10 — De diepte
Словения. LPS — Disko
Украина. Kalush Orchestra — Стефания
Швейцария. Мариус Бер — Boys Do Cry
Австрия. LUM!X feat. Пиа Мария — Halo
Армения. Роза Линн
Греция. Аманда Тенфьорд — Die Together
Дания. Reddi — The Show
Исландия. Сигга, Бета и Элин — Með hækkandi sól
Норвегия. Subwoolfer — Give That Wolf a Banana
Португалия. Маро — Saudade, saudade
Хорватия. Миа Димшич — Guilty Pleasure
Второй полуфинал (12 мая)
Австралия. Шелдон Райли — Not the Same
Азербайджан. Надир Рустемли
Грузия. Circus Mircus — Lock Me In
Израиль. Михаэль Бен-Давид — I.M
Кипр. Андромаха — Ela!
Мальта. Эмма Мускат — I Am What I Am
Сан-Марино. Акилле Лауро — Stripper
Сербия. Констракта — In Corpore Sano
Финляндия. The Rasmus — Jezebel
Бельгия. Джереми Макизе — Miss You
Эстония. Стефан — Hope
Ирландия. Брук — That’s Rich
Северная Македония. Андреа — Circles
Польша. Охман — River
Румыния. WRS — Llámame
Чехия. We Are Domi — Lights Off
Черногория. Владана — Breathe
Швеция. Корнелия Джейкобс — Hold Me Closer
Финал (14 мая)
Великобритания. Сем Райдер — Space Man
Испания. Шанель — SloMo
Италия. Махмуд и Бланко — Brividi
Германия. Малик Харрис — Rockstars
Франция. Алван и Ахез — Fulenn
Напомним, несмотря на войну в Украине группа Kalush Orchestra примет участие в Евровидении 2022.
Коллектив рассматривает два сценария. Если до мая Украине удастся выгнать из своей земли путинские войска, Kalush отправится в Турин. В противном случае ребята запишут видео выступления для организаторов музыкального конкурса.
Сейчас букмекеры прогнозируют Украине победу на Евровидении 2022 – разрыв фаворитов со вторым местом составляет 15%.