Евровидение 2022 состоится в Турине (Италия) после победы группы Maneskin с песней Zitti e buoni.

Большинство участников Евровидения уже определились, с какими песнями будут представлять свои страны на музыкальном конкурсе в 2022 году.

Все песни Евровидения 2022 (список обновляется)

Первый полуфинал (10 мая)

Албания. Ронела Хаяти — Sekret

Болгария. Intelligent Music Project — Intention

Латвия. Citi Zēni — Eat Your Salad

Литва. Моника Лю — Sentimentai

Молдова. Zdob și Zdub и Frații Advahov — Trenulețul

Нидерланды. S10 — De diepte

Словения. LPS — Disko

Украина. Kalush Orchestra — Стефания

Швейцария. Мариус Бер — Boys Do Cry

Австрия. LUM!X feat. Пиа Мария — Halo

Армения. Роза Линн

Греция. Аманда Тенфьорд — Die Together

Дания. Reddi — The Show

Исландия. Сигга, Бета и Элин — Með hækkandi sól

Норвегия. Subwoolfer — Give That Wolf a Banana

Португалия. Маро — Saudade, saudade

Хорватия. Миа Димшич — Guilty Pleasure

Второй полуфинал (12 мая)

Австралия. Шелдон Райли — Not the Same

Азербайджан. Надир Рустемли

Грузия. Circus Mircus — Lock Me In

Израиль. Михаэль Бен-Давид — I.M

Кипр. Андромаха — Ela!

Мальта. Эмма Мускат — I Am What I Am

Сан-Марино. Акилле Лауро — Stripper

Сербия. Констракта — In Corpore Sano

Финляндия. The Rasmus — Jezebel

Бельгия. Джереми Макизе — Miss You

Эстония. Стефан — Hope

Ирландия. Брук — That’s Rich

Северная Македония. Андреа — Circles

Польша. Охман — River

Румыния. WRS — Llámame

Чехия. We Are Domi — Lights Off

Черногория. Владана — Breathe

Швеция. Корнелия Джейкобс — Hold Me Closer

Финал (14 мая)

Великобритания. Сем Райдер — Space Man

Испания. Шанель — SloMo

Италия. Махмуд и Бланко — Brividi

Германия. Малик Харрис — Rockstars

Франция. Алван и Ахез — Fulenn

Напомним, несмотря на войну в Украине группа Kalush Orchestra примет участие в Евровидении 2022.

Коллектив рассматривает два сценария. Если до мая Украине удастся выгнать из своей земли путинские войска, Kalush отправится в Турин. В противном случае ребята запишут видео выступления для организаторов музыкального конкурса.

Сейчас букмекеры прогнозируют Украине победу на Евровидении 2022 – разрыв фаворитов со вторым местом составляет 15%.