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Kalush Orchestra виступлять на Євробаченні 2022 наживо

2 Квітня 2022, 11:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Український гурт Kalush Orchestra прийняв рішення їхати на Євробачення 2022, щоб виступити наживо.

Про це вони заявили після появлення на площі Ринок у Львові. Там вони зіграли свою пісню Stefania, з якою вони виступатимуть на міжнародному музичному конкурсі. Після виступу соліст та засновник колективу Олег Псюк порадував українців приємною новиною.

– За останні кілька тижнів ставилась під питання участь Kalush Orchestra на Євробаченні через ситуацію в Україні – готувалася величезна кількість документів для виїзду за кордон. Але зараз ми можемо з упевненістю заявити, що Kalush Orchestra їхатиме до Турину для виступу наживо, – заявив Олег.

Нагадаємо, що на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого, участь у Євробаченні 2022 року була під питанням. Через це наприкінці березня Kalush Orchestra зняли резервний виступ для конкурсу – ролик було знято у Львові та передано організаторам заходу.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 року відбудеться з 10 по 14 травня в Турині – місце вибрали на тлі перемоги у 2021 році італійської рок-групи Maneskin.

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Теги
Kalush , Євробачення
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