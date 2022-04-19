Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турін завдяки перемозі гурту Maneskin.
Другий півфінал Євробачення пройде вже 12 травня, на сцену вийдуть представники 18 країн. У якому порядку та з якими піснями виступатимуть учасники, читайте у матеріалі.
Усі пісні другого півфіналу Євробачення 2022 (у порядку виступу учасників)
1. Фінляндія. The Rasmus – Jezebel
2. Ізраїль. Майкл Бен Девід – I.M
3. Сербія. Констракта – In Corpore Sano
4. Азербайджан. Надір Рустемлі – Fade to black
5. Грузія. Circus Mircus – Lock Me In
6. Мальта. Емма Мускат – I Am What I Am
7. Сан-Марино. Акілле Лауро – Stripper
8. Австралія. Шелдон Райлі – Not the Same
9. Кіпр. Андромаха – Ela!
10. Ірландія. Брук – That’s Rich
11. Північна Македонія. Андреа – Circles
12. Естонія. Стефан – Hope
13. Румунія. WRS – Llámame
14. Польща. Охман – River
15. Чорногорія. Владана – Breathe
16. Бельгія. Джеремі Макізе – Miss You
17. Швеція. Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
18. Чехія. We Are Domi – Lights Off
Фінал Євробачення 2022 запланований на 14 травня. На сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.