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Євробачення 2022: учасники та пісні другого півфіналу

19 Квітня 2022, 08:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення 2022: учасники та пісні другого півфіналу

Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турін завдяки перемозі гурту Maneskin.

Другий півфінал Євробачення пройде вже 12 травня, на сцену вийдуть представники 18 країн. У якому порядку та з якими піснями виступатимуть учасники, читайте у матеріалі.

Усі пісні другого півфіналу Євробачення 2022 (у порядку виступу учасників)

1. Фінляндія. The Rasmus – Jezebel

2. Ізраїль. Майкл Бен Девід – I.M

3. Сербія. Констракта – In Corpore Sano

4. Азербайджан. Надір Рустемлі – Fade to black

5. Грузія. Circus Mircus – Lock Me In

6. Мальта. Емма Мускат – I Am What I Am

7. Сан-Марино. Акілле Лауро – Stripper

8. Австралія. Шелдон Райлі – Not the Same

9. Кіпр. Андромаха – Ela!

10. Ірландія. Брук – That’s Rich

11. Північна Македонія. Андреа – Circles

12. Естонія. Стефан – Hope

13. Румунія. WRS – Llámame

14. Польща. Охман – River

15. Чорногорія. Владана – Breathe

16. Бельгія. Джеремі Макізе – Miss You

17. Швеція. Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

18. Чехія. We Are Domi – Lights Off

Фінал Євробачення 2022 запланований на 14 травня. На сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.

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