Евровидение 2022 состоится в итальянском городе Турин благодаря победе группы Maneskin.
Второй полуфинал Евровидения пройдет уже 12 мая, на сцену выйдут представители 18 стран. В каком порядке и с какими песнями будут выступать участники, читайте в материале.
Все песни второго полуфинала Евровидения 2022 (в порядке выступления участников)
1. Финляндия. The Rasmus — Jezebel
2. Израиль. Михаэль Бен-Давид — I.M
3. Сербия. Констракта — In Corpore Sano
4. Азербайджан. Надир Рустемли — Fade to black
5. Грузия. Circus Mircus — Lock Me In
6. Мальта. Эмма Мускат — I Am What I Am
7. Сан-Марино. Акилле Лауро — Stripper
8. Австралия. Шелдон Райли — Not the Same
9. Кипр. Андромаха — Ela!
10. Ирландия. Брук — That’s Rich
11. Северная Македония. Андреа — Circles
12. Эстония. Стефан — Hope
13. Румыния. WRS — Llámame
14. Польша. Охман — River
15. Черногория. Владана — Breathe
16. Бельгия. Джереми Макизе — Miss You
17. Швеция. Корнелия Джейкобс — Hold Me Closer
18. Чехия. We Are Domi — Lights Off
Финал Евровидения 2022 запланирован на 14 мая. На сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.