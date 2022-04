Евровидение 2022 состоится в итальянском городе Турин благодаря победе группы Maneskin.

Второй полуфинал Евровидения пройдет уже 12 мая, на сцену выйдут представители 18 стран. В каком порядке и с какими песнями будут выступать участники, читайте в материале.

Все песни второго полуфинала Евровидения 2022 (в порядке выступления участников)

1. Финляндия. The Rasmus — Jezebel

2. Израиль. Михаэль Бен-Давид — I.M

3. Сербия. Констракта — In Corpore Sano

4. Азербайджан. Надир Рустемли — Fade to black

5. Грузия. Circus Mircus — Lock Me In

6. Мальта. Эмма Мускат — I Am What I Am

7. Сан-Марино. Акилле Лауро — Stripper

8. Австралия. Шелдон Райли — Not the Same

9. Кипр. Андромаха — Ela!

10. Ирландия. Брук — That’s Rich

11. Северная Македония. Андреа — Circles

12. Эстония. Стефан — Hope

13. Румыния. WRS — Llámame

14. Польша. Охман — River

15. Черногория. Владана — Breathe

16. Бельгия. Джереми Макизе — Miss You

17. Швеция. Корнелия Джейкобс — Hold Me Closer

18. Чехия. We Are Domi — Lights Off

Финал Евровидения 2022 запланирован на 14 мая. На сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.