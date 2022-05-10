Мер Стокгольма (Швеція) Анна Кеніг запропонувала провести Євробачення 2023 у своєму місті, якщо переможе представник України Kalush Orchestra.

Анна Кеніг Джерлмір зв’язалася з послом України у Швеції, щоб дати зрозуміти, що Стокгольм буде готовий прийняти конкурс, якщо Україна здобуде перемогу.

Одне з потенційних місць, запропоноване мером Стокгольма, це Globen/Avicii Arena, яка раніше приймала конкурс Євробачення у 2000 та 2016 роках.

До речі, для тих, хто не знає, Стокгольм – це місто-побратим українського Києва.

– Почали ставити питання про те, що буде, якщо Україна переможе. Ми не хочемо, щоб люди соромилися голосувати за свого фаворита, якщо у них виникнуть питання про те, чи можна влаштовувати конкурс чи ні. Отже, ми хочемо, щоб Україна знала, що вони можуть організувати конкурс у Стокгольмі, якщо це необхідно, – зауважила Анна Кеніг.

Річ у тому, що букмекери віддали рекордні 49% українському гурту Kalush Orchestra, який виступає у першому півфіналі Євробачення 2022.

Джерело: Aftonbladet