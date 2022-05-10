Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, як український гурт зустріли на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині.

За словами артиста, багато учасників з інших країн підтримують їх, а також розпитують про події в Україні.

– Всі розпитують про рідних, про ситуацію в Україні, таким чином проявляють великий інтерес. Велика подяка всім, хто підтримує нас. Сьогодні всім треба бути згуртованими. І ми тут для того, щоб показати, що наша культура є, українська музика жива і має свій унікальний, дуже красивий почерк, – сказав співак.

Псюк зазначив, що перемога Kalush Orchestra є надзвичайно важливою для України.

– Зараз ми перші по букмекерах, але до початку війни ми були в топ-5. Але як би там не було, ця перемога буде присвячуватись всій Україні і велика подяка всім, хто підтримує нас, Україну, українську музику. Ми тут для того, щоб принести перемогу, тому що перемога для України важлива у всіх можливих аспектах, – сказав соліст Kalush Orchestra.

Також Олег розповів про фіт з відомим гуртом The Rasmus, який цьогоріч представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2022. За його словами, учасники відразу знайшли спільну мову і зняли спільне відео з першого разу.

– The Rasmus – це взагалі гурт мого дитинства. Я ще пам’ятаю їхні хіти з 2004-2005 років. З ними працювалось дуже легко. Відео, які всі бачили у соціальних мережах, ми зняли з першого разу. Ми просто прийшли, один раз відрепетирувати і зняли. Такі штуки бувають дуже рідко, тому видно, що хлопці – професіонали, – додав Псюк.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі Євробачення 2022, який відбудеться вже сьогодні, 10 травня о 22.00. Колектив вийде на сцену в Турині під номером шість.

Букмекери віщують перемогу представникам України на Євробаченні. Шанси Kalush Orchestra оцінюють у 49%, тоді як на другому місці Італія – ​​15%.

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