Мэр Стокгольма (Швеция) Анна Кениг предложила провести Евровидение 2023 в своем городе, если победит представитель Украины Kalush Orchestra.

Анна Кениг Джерлмир связалась с послом Украины в Швеции, чтобы дать понять, что Стокгольм будет готов принять у себя конкурс, если Украина одержит победу.

Одно из потенциальных мест, предложенное мэром Стокгольма, это Globen/Avicii Arena, которая ранее принимала конкурс песни Евровидение в 2000 и 2016 годах.

Кстати, для тех, кто не знает, Стокгольм — это город-побратим украинского Киева.

— Начали задавать вопрос о том, что будет, если Украина победит. Мы не хотим, чтобы люди стеснялись голосовать за своего фаворита, если у них возникнут вопросы о том, можно ли устраивать конкурс или нет. Итак, мы хотим, чтобы Украина знала, что они могут организовать конкурс в Стокгольме, если это необходимо, — отметила Анна Кениг.

Дело в том, что букмекеры отдали рекордные 49% украинской группе Kalush Orchestra, которая выступает в первом полуфинале Евровидения 2022.

Источник: Aftonbladet