Сьогодні, 10 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

На сцену в Турині (Італія) вийде 17 країн, серед яких і представники України – гурт Kalush Orchestra. Колектив виступить під шостим номером.

Українці зможуть віддати голос за учасника, який сподобався, крім представника своєї країни. Щоб віддати голос за артиста, необхідно надіслати СМС-повідомлення на номер 7576 з порядковим номером виступу учасника.

Як голосувати за Україну на Євробаченні 2022

Наразі багато українців опинилися за кордоном через повномасштабну війну, однак у цьому плані для них є плюс – вони зможуть проголосувати за Kalush Orchestra. Зробити це можна з номера мобільного оператора країни, де перебуваєте (якщо ця країна бере участь у цьому півфіналі, а також італійських і французьких номерів).

Також можна обійти систему й перебуваючи в Україні. Наприклад, якщо у вас є SIM-карта одного з операторів країн-учасниць Євробачення 2022.

Так, щоб проголосувати за Kalush Orchestra на Євробаченні 2022, необхідно надіслати СМС-повідомлення з цифрою 6 на номер 7576.

Де дивитись перший півфінал Євробачення 2022

Пряма трансляція розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура. Також можна буде дивитися конкурс на онлайн-майданчиках.

Нагадаємо, що другий півфінал пісенного конкурсу пройде 12 травня, а фінал – 14 травня.