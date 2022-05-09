10 травня відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. У 2022 році воно проходить у місті Турин (Італія).

На сцену вийдуть представники 17 країн, зокрема й України, яку представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania під шостим номером.

Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2022 – далі в матеріалі.

Пряма трансляція розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура.

Також можна буде дивитися конкурс на онлайн-майданчиках:

Спеціальна трансляція з коментаторської студії проходитиме на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Нагадаємо, що другий півфінал пісенного конкурсу пройде 12 травня, а фінал – 14 травня. Варто зазначити, що букмекери віщують перемогу Kalush Orchestra. Станом на 8 травня їх шанси оцінювали в 47%, тоді як на другому місці Італія – ​​11%.