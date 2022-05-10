Сегодня, 10 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

На сцену в Турине (Италия) выйдет 17 стран, среди которых и представители Украины — группа Kalush Orchestra. Коллектив выступит под шестым номером.

Украинцы смогут отдать голос за понравившегося участника, кроме представителя своей страны. Чтобы отдать голос за артиста, необходимо отправить СМС-сообщение на номер 7576 с порядковым номером выступления участника.

Как голосовать за Украину на Евровидении 2022

Сейчас многие украинцы оказались за границей из-за полномасштабной войны, однако в этом плане для них есть плюс — они смогут проголосовать за Kalush Orchestra. Сделать это можно с номера мобильного оператора страны, в которой находитесь (если эта страна участвует в этом полуфинале, а также итальянских и французских номеров).

Также можно обойти систему и находясь в Украине. Например, если у вас есть SIM-карта одного из операторов стран-участниц Евровидения 2022.

Так, чтобы проголосовать за Kalush Orchestra на Евровидении 2022, необходимо отправить СМС-сообщения с цифрой 6 на номер 7576.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2022

Прямая трансляция Евровидения 2022 начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура. Также можно будет смотреть конкурс на онлайн-площадках.

Напомним, что второй полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, а финал — 14 мая.