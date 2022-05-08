За два дні до першого півфіналу Євробачення 2022 букмекери змінили прогнози щодо переможця пісенного конкурсу.

Зокрема, представники України зміцнили свої позиції та збільшили розрив з другим місцем у таблиці. Станом на 8 травня, шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 букмекери оцінюють у 47%.

На другому місці – учасники з Італії Махмуд і Бланко (11%). На третій сходинці розташувалися Сем Райдер з Великої Британії та Корнелія Джейкобс, яка представлятиме Швецію. Їхні шанси на перемогу букмекери оцінюють у 10%.

Загалом десятка фаворитів букмекерів на Євробаченні 2022 змінилася. Франція вилетіла з топ-10, водночас у фаворитах закріпилася Сербія.

Україна Італія Велика Британія Швеція Іспанія Греція Польща Норвегія Нідерланди Сербія

Нагадаємо, що Kalush Orchestra із піснею Stefania виступлять у першому півфіналі Євробачення під номером 6. Захід відбудеться вже у вівторок, 10 травня, у Турині (Італія).

Що відомо про перший півфінал Євробачення 2022 – читайте у нашому матеріалі.