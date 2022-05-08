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Шанси Kalush Orchestra зростають: букмекери оновили прогнози щодо переможця Євробачення 2022

8 Травня 2022, 17:24
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Шанси Kalush Orchestra зростають: букмекери оновили прогнози щодо переможця Євробачення 2022

За два дні до першого півфіналу Євробачення 2022 букмекери змінили прогнози щодо переможця пісенного конкурсу.

Зокрема, представники України зміцнили свої позиції та збільшили розрив з другим місцем у таблиці. Станом на 8 травня, шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 букмекери оцінюють у 47%.

На другому місці – учасники з Італії Махмуд і Бланко (11%). На третій сходинці розташувалися Сем Райдер з Великої Британії та Корнелія Джейкобс, яка представлятиме Швецію. Їхні шанси на перемогу букмекери оцінюють у 10%.

Загалом десятка фаворитів букмекерів на Євробаченні 2022 змінилася. Франція вилетіла з топ-10, водночас у фаворитах закріпилася Сербія.

  1. Україна
  2. Італія
  3. Велика Британія
  4. Швеція
  5. Іспанія
  6. Греція
  7. Польща
  8. Норвегія
  9. Нідерланди
  10. Сербія

Нагадаємо, що Kalush Orchestra із піснею Stefania виступлять у першому півфіналі Євробачення під номером 6. Захід відбудеться вже у вівторок, 10 травня, у Турині (Італія).

Що відомо про перший півфінал Євробачення 2022 – читайте у нашому матеріалі.

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Теги
Kalush, Євробачення, Букмекери
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