Український гурт Kalush Orchestra виступить шостим у першому півфіналі Євробачення 2022. Порядок виступів країн-учасниць організатори опублікували на офіційному акаунті Instagram.

Відкриє перший півфінал Албанія. Він відбудеться 10 травня. Усього на ньому виступить 17 країн.

Другий півфінал відбудеться 12 травня. Перший учасник – Фінляндія. Загалом у ньому візьме участь 18 країн.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія), завдяки перемозі італійського рок-гурту Maneskin у 2021 році.

Варто зазначити, що букмекери прогнозують перемогу Україні. Гурт Kalush Orchestra виступить на міжнародному конкурсі з піснею Stefania, яка стала ніби гімном війни. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.

Детальні прогнози букмекерів на Євробачення 2022 – дивіться на Фактах ICTV.