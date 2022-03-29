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Під яким номером Kalush Orchestra виступить на Євробаченні 2022

29 Березня 2022, 15:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
KALUSH

Український гурт Kalush Orchestra виступить шостим у першому півфіналі Євробачення 2022. Порядок виступів країн-учасниць організатори опублікували на офіційному акаунті Instagram.

Відкриє перший півфінал Албанія. Він відбудеться 10 травня. Усього на ньому виступить 17 країн.

Другий півфінал відбудеться 12 травня. Перший учасник – Фінляндія. Загалом у ньому візьме участь 18 країн.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія), завдяки перемозі італійського рок-гурту Maneskin у 2021 році.

Варто зазначити, що букмекери прогнозують перемогу Україні. Гурт Kalush Orchestra виступить на міжнародному конкурсі з піснею Stefania, яка стала ніби гімном війни. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.

Детальні прогнози букмекерів на Євробачення 2022 – дивіться на Фактах ICTV.

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Теги
Kalush , Євробачення
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