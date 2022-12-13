Багато хто з нас заздалегідь подумав про зиму і запасся теплими речами, проте є й ті, хто ще не встиг придбати необхідне, наприклад – верхній одяг. Цей предмет гардероба є певним захисним шаром в “білу” пору, а тому до його вибору слід підійти зважено.

Не всі знають, на що потрібно та правильно звертати увагу при покупці верхнього одягу. Факти ICTV разом із лайфстайл-стилісткою і власницею бренду шкіряних сумок WineBag Оленою Бринь розібралися в цьому питанні. Як правильно обрати пуховик і актуальні моделі 2022-2023 – в матеріалі.

Обираючи пуховик, ми завжди дивимося на склад тканини, з якої зроблений виріб. Особливу увагу слід приділити наповнювачу. Це може бути натуральний пташиний пух чи синтетичні утеплювачі – холлофайбер, синтепон, синтепух, поліестер, тінсулейт. Рідше трапляються шерсть і бавовняні волокна, іншими словами – вата.

Зараз дивляться

– Якщо обираєте натуральний наповнювач, слід пожмакати пуховик і переконатися, що його – достатня кількість і немає порожніх місць. Якщо вони є, це означає, що виробники вирішили заощадити на вашому температурному комфорті. У складі повинен бути пух – для тепла, і перо – щоб пух не злипався, ідеальні пропорції 80 на 20, – зазначає стилістка.

Такі пуховики слід дуже правильно чистити. Найкраще – заносити в хімчистки.

Перевага синтетичного пуховика – швидше сохне і не має компонентів тваринного походження.

При виборі пуховика слід звертати увагу на тип простібки. За допомогою цього нехитрого лайфхаку можна легко скорегувати фігуру, оскільки:

діагональні смуги підкреслюють талію,

вертикальні витягають фігуру,

горизонтальні акцентують на грудях.

Найактуальніші моделі сезону 2022-2023 – це об’ємні пуховики без простібки або з дуже рідкою простібкою. Довжина може бути максі, міді або короткі до стегон.

Також у цьому сезоні популярності набрали пуховики з акцентом на талії і з можливістю трансформуватися – від приталеного об’ємного до прямого об’ємного. Спортивні пуховики (такі як North Face) залишаються актуальними досі.

Кольори, на які слід звернути увагу. Передусім це колір наступного року Viva Magenta.

Уваги варті й такі кольори, як електрик, чорний, коричневий, бежевий, білий.

І, звичайно ж, уваги варті сріблясті та інші блискучі відтінки, а також пуховики з вовни зовні.

Раніше ми склали список речей, які не дадуть замерзнути взимку. У них буде не тільки тепло, але й стильно.