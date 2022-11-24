Коли настають холоди, затишку і тепла хочеться ще більше, ніж в будь-який інший час, тому кожен із нас змінює свій сезонний гардероб. На зміну легкому одягу, приходить більш важкий і теплий, один із таких – верхній.

Дизайнер і модельєр Андре Тан назвав модний верхній одяг 2023, а також сказав, чим замінити вже неактуальні.

Пуховик із ременем і капюшоном замініть на дуте пальто, оскільки перша модель при низьких температурах марна.

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– Усе через обсяг – він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку (яка не дає вам замерзнути). Пропоную замінити на довге дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього або сірого, – зазначив Андре Тан.

Замість пуховика з великою кількістю хутра, краще придбати дублянку. Зараз в моді головне – функціонал, а хутро в якості обробки ніяк не допомагає в збереженні тепла, хіба що на капюшоні.

Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром всередині. Або ж більш класичні варіації. Комбінуйте з взуттям на підборах, грубими черевиками або козаками.

Великий квітковий принт замініть на анімалістичний принт.

– Чесно зізнаюся, квітковий принт у мінусову погоду викликає у мене дисонанс. Якщо монохромні образи здаються вам занадто нудними і звичними, зверніть увагу на верхній одяг із анімалістичним принтом, – зазначив дизайнер.

Такий принт можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними і сміливими образами: шкіряні штани, спідниці з контрастним малюнком.

Замість укороченого пуховика з рукавом ¾, віддайте перевагу довжині максі. Чим довше ваш верхній одяг цього року, тим краще. Це можуть бути яскраві вовняні пальто або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найлютіший мороз.

Тонкі пуховики замініть на бомбери. Це дійсно потрібна і корисна річ в холодну пору року, але з одним застереженням – якщо носити її виключно в якості проміжного шару: під пальто, куртку, плащ або шубу.

Якщо не любите подовжений верхній одяг – придивіться до бомбера. У цьому сезоні актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екомеха і шкіри.