Американський Інститут кольорів Pantone обрав основний колір 2023 року. Ним став малиново-червоний під назвою Viva Magenta.

– Колір року Pantone, Viva Magenta 18-750, вібрує бадьорістю і енергією. Це відтінок, вкорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta – сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному і оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу, – написали в Instagram інституту.

Там додають, що Viva Magenta – нюансований багряний червоний тон, який представляє баланс між теплим і прохолодним, будучи нетрадиційним відтінком для нетрадиційного часу.

Виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман сказав, що цей відтінок був натхненний натуральним червоним барвником і отриманим із дрібних комах кошеніль.

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Головним кольором 2022 року був Very Peri – відтінок синього з додаванням фіолетово-червоного подтона. Тоді в Інституті зазначили, що цей колір відображає всесвітні інноваційні та технологічні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві.