Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Мода

Сміливий і безстрашний: Pantone назвав головний колір 2023

2 Грудня 2022, 11:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Pantone, цвета
Джерело: Depositphotos

Американський Інститут кольорів Pantone обрав основний колір 2023 року. Ним став малиново-червоний під назвою Viva Magenta.

– Колір року Pantone, Viva Magenta 18-750, вібрує бадьорістю і енергією. Це відтінок, вкорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta – сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному і оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу, – написали в Instagram інституту.

Там додають, що Viva Magenta – нюансований багряний червоний тон, який представляє баланс між теплим і прохолодним, будучи нетрадиційним відтінком для нетрадиційного часу.

Виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман сказав, що цей відтінок був натхненний натуральним червоним барвником і отриманим із дрібних комах кошеніль.

Зараз дивляться

Головним кольором 2022 року був Very Peri – відтінок синього з додаванням фіолетово-червоного подтона. Тоді в Інституті зазначили, що цей колір відображає всесвітні інноваційні та технологічні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Теги
Мода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь