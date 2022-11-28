Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Мода

Речі, які не дадуть замерзнути взимку: 6 порад стиліста

28 Листопада 2022, 14:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Олена Бринь Лайфстайл стиліст, власниця бренду шкіряних сумок “WineBag”
Речі, які не дадуть замерзнути взимку

За вікном уже холодно, проте надалі буде ще холодніше. Коли пушиться сніг, а погода спокійна, хочеться вийти на вулицю, щоб хоч трохи порадіти і насолодитися цією красивою порою року.

В Україні ця зима буде особливою, проте не в кращий бік, оскільки триває повномасштабна війна. Холодно не тільки надворі, а й у будинках наших громадян. Якщо вдома зрозуміло, як одягатися, то зараз ми підкажемо вам, що краще придбати, щоб не замерзнути в снігову пору на вулиці.

Лайфстайл-стиліст і власниця бренду шкіряних сумок WineBag Олена Бринь назвала Фактам ICTV шість речей, які повинні бути в гардеробі кожного, щоб не замерзнути взимку.

Зараз дивляться

Головний убір. Цей предмет гардероба завжди довершує образ, а в зимову пору ще й зігріває наші голови.

– Тут вибір великий, особисто я фанат теплих панам, але любителям класики пощастило, адже в цьому сезоні Beanie має бути в усіх, – зазначила стиліст.

Можна розглянути Fitted Mohair Hood. Ця модель практична і захищає обличчя від снігу.

Доречна і класична біні.

Величезний шарф. Він дає змогу замотатися щонайбільше і, крім того, подовжує силует. Вони бувають великими, акцентними, об’ємними. Шарф варто підбирати під верхній одяг.

Светр із високою горловиною і прямим силуетом. Жодних щільних резинок, що просторіше, то краще. За кольорами – всі відтінки коричневого наразі найстильніші й добре личать до шкіри, головне – підібрати під свій тип.



Riding Boots – чоботи з відлунням часів наїзників.

– Підходять під безліч стилізацій, а головне – зручно і тепло! Ця модель подовжує ногу і робить ваші луки більш зібраними, – наголосила Олена.


Повернення австралійських UGG у реалії наших зим. Цього разу всіх модників підкорила нова модель із масивною підошвою в коричневому відтінку. Якщо коротко про UGG – найзручніше і найтепліше взуття.



Стиліст каже, жилетки на сезон 2022-2023 – її фаворит. Особливо, якщо вони з орнаментом.

– Добре поєднуються, легко комбінувати в багатошарових образах, і в них завжди тепло, – сказала Олена.


Раніше стиліст розповідала, як модно одягатися взимку і не мерзнути, а також, як стилізувати речі в холодну пору року.

Читайте також:
СапогиТепло та красиво: Андре Тан назвав наймодніші черевики зими 2022-2023

Теги
зима Мода Стиль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь