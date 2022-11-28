За вікном уже холодно, проте надалі буде ще холодніше. Коли пушиться сніг, а погода спокійна, хочеться вийти на вулицю, щоб хоч трохи порадіти і насолодитися цією красивою порою року.

В Україні ця зима буде особливою, проте не в кращий бік, оскільки триває повномасштабна війна. Холодно не тільки надворі, а й у будинках наших громадян. Якщо вдома зрозуміло, як одягатися, то зараз ми підкажемо вам, що краще придбати, щоб не замерзнути в снігову пору на вулиці.

Лайфстайл-стиліст і власниця бренду шкіряних сумок WineBag Олена Бринь назвала Фактам ICTV шість речей, які повинні бути в гардеробі кожного, щоб не замерзнути взимку.

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Головний убір. Цей предмет гардероба завжди довершує образ, а в зимову пору ще й зігріває наші голови.

– Тут вибір великий, особисто я фанат теплих панам, але любителям класики пощастило, адже в цьому сезоні Beanie має бути в усіх, – зазначила стиліст.

Можна розглянути Fitted Mohair Hood. Ця модель практична і захищає обличчя від снігу.

Доречна і класична біні.

Величезний шарф. Він дає змогу замотатися щонайбільше і, крім того, подовжує силует. Вони бувають великими, акцентними, об’ємними. Шарф варто підбирати під верхній одяг.

Светр із високою горловиною і прямим силуетом. Жодних щільних резинок, що просторіше, то краще. За кольорами – всі відтінки коричневого наразі найстильніші й добре личать до шкіри, головне – підібрати під свій тип.

Riding Boots – чоботи з відлунням часів наїзників.

– Підходять під безліч стилізацій, а головне – зручно і тепло! Ця модель подовжує ногу і робить ваші луки більш зібраними, – наголосила Олена.

Повернення австралійських UGG у реалії наших зим. Цього разу всіх модників підкорила нова модель із масивною підошвою в коричневому відтінку. Якщо коротко про UGG – найзручніше і найтепліше взуття.

Стиліст каже, жилетки на сезон 2022-2023 – її фаворит. Особливо, якщо вони з орнаментом.

– Добре поєднуються, легко комбінувати в багатошарових образах, і в них завжди тепло, – сказала Олена.

Раніше стиліст розповідала, як модно одягатися взимку і не мерзнути, а також, як стилізувати речі в холодну пору року.