Многие из нас заранее подумали о зиме и запаслись теплыми вещами, однако есть и те, кто еще не успел приобрести необходимое, например — верхнюю одежду. Этот предмет гардероба является неким защитным слоем в “белую” пору, а потому к его выбору надо подойти с умом.

Не все знают, на что нужно и правильно обращать внимание при покупке верхней одежды. Факты ICTV вместе с лайфстайл-стилистом и владелицей бренда кожаных сумок WineBag Еленой Брынь разобрались в этом вопросе. Как правильно выбрать пуховик и актуальные модели 2022-2023 — в материале.

Выбирая пуховик, мы всегда смотрим на состав ткани, из которой сделано изделие. Особое внимание следует уделить наполнителю. Это может быть натуральный птичий пух или синтетические утеплители — холлофайбер, синтепон, синтепух, полиэстер, тинсулейт. Реже попадаются шерсть и хлопчатобумажные волокна, другими словами — вата.

Сейчас смотрят

— Если выбираете натуральный наполнитель, следует помять пуховик и убедиться, что он — в достаточном количестве и нет пустых мест. Если они есть, это значит, что производители решили сэкономить на вашем температурном комфорте. В составе должен быть пух — для тепла, и перо, чтобы пух не слипался, идеальные пропорции 80 на 20, — отмечает стилист.

Такие пуховики следует очень правильно чистить. Лучше всего — заносить в химчистки.

Преимущество синтетического пуховика — быстрее сохнет и не имеет компонентов животного происхождения.

При выборе пуховика следует обращать внимание на тип стежков. С помощью этого нехитрого лайфхака можна легко скорректировать фигуру, поскольку:

диагональные полосы подчеркивают талию,

вертикальные вытягивают фигуру,

горизонтальные акцентируют грудь.

Самые актуальные модели сезона 2022-2023 — это объемные пуховики без прострочки или с очень редкой прострочкой. Длина может быть макси, миди или короткие до бедер.

Также в этом сезоне популярность набрали пуховики с акцентом на талии и с возможностью трансформироваться — от приталенного объемного до прямого объемного. Спортивные пуховики (такие как North Face) остаются актуальными до сих пор.

Цвета, на которые следует обратить внимание. Прежде всего это цвет следующего года Viva Magenta.

Внимания достойны и такие цвета, как електрик, черный, коричневый, бежевый, белый.

И, конечно же, внимания достойны серебристые и другие блестящие оттенки, а также пуховики с шерстью снаружи.

Ранее мы составили список вещей, которые не дадут замерзнуть зимой. В них будет не только тепло, но и стильно.