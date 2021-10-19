Українська співачка Настя Каменських поскаржилася на сильну спеку в Дубаї, куди вирушила на відпочинок разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом.

Виконавиця поділилася серією відео в Instagram-stories, підписавши одне з них: Я вмираю. В кадрі Настя постала в купальнику з патчами під очима і на лобі. Артистка зазначила, що їхній організм збожеволів.

– Спека така, що організм у нас просто збожеволів. Напевно потрібен час, щоб адаптуватися, так? Для того, щоб відчувати себе хоч якось комфортно, – сказала Каменських.

Потап не розгубився і вирішив пожартувати. Продюсер сказав, що знає, як вирішити проблему.

– Є спосіб, Настю. Бухнути, – сказав Потап.

18 жовтня Потап і Насті Каменських відсвяткували річницю. Саме в цю дату зіркове подружжя розписалося.

З нагоди річниці співачка і продюсер вирішили вирушити в подорож. Спершу Каменських тримала інтригу і не говорила, куди саме вони тримають шлях. Однак Потап проговорився, що в Дубаї.

Незадовго до цього закохані відпочивали в Іспанії, звідки ділилися різноманітними відео. Так, Потап поділився роликом із Каменських, на якому подружжя танцюють на одній з вулиць. Однак користувачі мережі розкритикували артистку за образ і зазначили, що вона погладшала.