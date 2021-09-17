Український музичний продюсер і співак Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) зізнався, що вдома зі своєю дружиною Настею Каменських спілкується українською мовою.

Артист розповів, що ініціатором такого рішення стала Настя. Саме вона порушила тему мовного питання у сім’ї.

– Ми вдома спілкуємося. Мама Насті спілкується українською мовою. І коли з Настею говорив, вона сказала мені: “А коли Україні ставати Україною?” І у нас мовне питання в сім’ї було вирішено після цієї фрази, – сказав Потап.

Попри це, обидва артисти у своєму репертуарі мають переважну більшість пісень російською мовою.

Лише нещодавно гурт Mozgi випустив трек українською мовою Ой, мамо. А на концерті з нагоди Дня Незалежності колектив виконав україномовний Козацький мікс, в якому поєднав народні пісні та сучасне аранжування.

За словами Потапа, на україномовну творчість його надихнув креативний директор гурту Влад Болсунов.

Нещодавно Потап розповів про стосунки Насті Каменських із його колишньою дружиною Іриною Горовою.

Артист зазначив, що вони не дружать, але і не ворогують між собою. Потап вважає, що це абсолютно нормально.

Нагадаємо, що Потап та Ірина Горова розлучилися у 2014 році, проте повідомили про це тільки через два роки.

Про стосунки Насті Каменських і Потапа офіційно стало відомо в день їхнього весілля у 2019 році, до цього артисти ретельно приховували особисте життя.