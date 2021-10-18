Потап зворушливо привітав Настю Каменських з річницею: куди пара вирушила у подорож

Українське зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських святкує річницю. Саме у цей день співачка та продюсер розписалися.

Про це написав Потап в Instagram. Продюсер опублікував миле фото з Каменських, яке вони зробили на тлі їхнього прикрашеного будинку.

– Коженого сезону Настечка прикрашає наш будинок у різних стилістиках, які відповідають порі року або святам. День врожаю, перехід на Зимовий цикл, Halloween, це ті свята, які притаманні сільськогосподарським країнам і культурам їх народів. У цей день ми відзначаємо річницю розпису з Настею Каменських і нам так шкода, що ми не побачимо цю красу щодня, але зате ми встигли зробити фотки і там, куди ми летимо, вони нагадають нам про теплу осень. Люблю тебе моє жабеня, – написав Потап.

Настя Каменський також зробили пост у соцмережі, а також зазначила, що з нагоди річниці вони вирушають у подорож.

Найімовірніше пара вирушить в Дубаї. Про це раніше розповідав Олексій Потапенко.

Потап і Настя Каменських кілька років таємно зустрічалися. Проте офіційно про їх стосунки стало відомо у 2019 році, коли пара гучно відсвяткувала весілля.