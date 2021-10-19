Украинская певица Настя Каменских пожаловалась на сильную жару в Дубае, куда отправилась на отдых вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом.

Исполнительница поделилась серией видео в Instagram-stories, подписав одно из них: Я умираю. В кадре Настя предстала в купальнике с патчами под глазами и на лбу. Артистка отметила, что их организм сошел с ума.

— Жара такая стоит, что организм у нас просто сошел с ума. Наверное нужно время, чтобы адаптироваться, да? Для того, чтобы чувствовать себя хоть как-то комфортно, — сказала Каменских.

Потап не растерялся и решил пошутить. Продюсер сказал, что знает, как решить проблему.

— Есть способ, Настя. Бухнуть, — сказал Потап.

18 октября Потап и Насти Каменских отпраздновали годовщину. Именно в эту дату звездные супруги расписались.

По случаю годовщины певица и продюсер решили отправиться в путешествие. Сперва Каменских держала интригу и не говорила, куда именно они держат путь. Однако Потап проговорился, что в Дубае.

Незадолго до этого влюбленные отдыхали в Испании, откуда делились разнообразными видео. Так, Потап поделился роликом с Каменских, на котором супруги танцуют на одной из улиц. Однако пользователи сети раскритиковали артистку за образ и отметили, что она поправилась.