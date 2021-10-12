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Вагітна чи багато їси? Настю Каменських розкритикували за зайву вагу

12 Жовтня 2021, 10:06 Каріна Зуєва
Настя Каменських
Джерело: Настя Каменських

Український музичний продюсер Потап поділився новим відео зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. Користувачі мережі розкритикували артистку за образ і зазначили, що вона погладшала.

У сімейному ролику, знятому для TikTik подружжя танцюють на одній з вулиць Іспанії, де вони наразі перебувають на відпочинку. Каменських віддала перевагу зручному повсякденного образу – білій футболці, джинсам-кльош і кросівкам.

– Ви намагалися станцювати танець, який ви не знаєте? Спробуйте, я подивлюся на вас. Дякую моїй новій напарниці Насті, – підписав публікацію Потап.

Не всіх підписників продюсера повеселило відео. Очевидно, деяким не сподобалося, як на Каменських сидить тренд цієї осені. Користувачі мережі розкритикували артистку за зайву вагу, деякі і зовсім припустили, що вона вагітна.

  • Настя вагітна? Чи мені здалося?
  • Настя, знову багато їси?
  • Знову Настя погладшала.
  • Настя, зніми ці штани. Зовсім псують фігуру.
  • Ідеальна сім’я.
  • Пластика Насті просто вогонь. Очей не відвести.
  • Краще б про дітей вже подумали, – пишуть у коментарях Потапа.
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Варто зазначити, що співачка щодня займається спортом, навіть на відпочинку.

Раніше Настя Каменських опублікувала фото в купальнику, на якому продемонструвала свою фігуру. Артистка позувала на тлі природи Туреччини.

Тоді шанувальники зірки зазначили, що вона в чудовій фізичній формі.

Теги
Настя Каменських , Потап і Настя Каменських
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