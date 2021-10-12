Український музичний продюсер Потап поділився новим відео зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. Користувачі мережі розкритикували артистку за образ і зазначили, що вона погладшала.
У сімейному ролику, знятому для TikTik подружжя танцюють на одній з вулиць Іспанії, де вони наразі перебувають на відпочинку. Каменських віддала перевагу зручному повсякденного образу – білій футболці, джинсам-кльош і кросівкам.
– Ви намагалися станцювати танець, який ви не знаєте? Спробуйте, я подивлюся на вас. Дякую моїй новій напарниці Насті, – підписав публікацію Потап.
Не всіх підписників продюсера повеселило відео. Очевидно, деяким не сподобалося, як на Каменських сидить тренд цієї осені. Користувачі мережі розкритикували артистку за зайву вагу, деякі і зовсім припустили, що вона вагітна.
- Настя вагітна? Чи мені здалося?
- Настя, знову багато їси?
- Знову Настя погладшала.
- Настя, зніми ці штани. Зовсім псують фігуру.
- Ідеальна сім’я.
- Пластика Насті просто вогонь. Очей не відвести.
- Краще б про дітей вже подумали, – пишуть у коментарях Потапа.
Варто зазначити, що співачка щодня займається спортом, навіть на відпочинку.
Раніше Настя Каменських опублікувала фото в купальнику, на якому продемонструвала свою фігуру. Артистка позувала на тлі природи Туреччини.
Тоді шанувальники зірки зазначили, що вона в чудовій фізичній формі.