Український музичний продюсер Потап поділився новим відео зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. Користувачі мережі розкритикували артистку за образ і зазначили, що вона погладшала.

У сімейному ролику, знятому для TikTik подружжя танцюють на одній з вулиць Іспанії, де вони наразі перебувають на відпочинку. Каменських віддала перевагу зручному повсякденного образу – білій футболці, джинсам-кльош і кросівкам.

– Ви намагалися станцювати танець, який ви не знаєте? Спробуйте, я подивлюся на вас. Дякую моїй новій напарниці Насті, – підписав публікацію Потап.

Не всіх підписників продюсера повеселило відео. Очевидно, деяким не сподобалося, як на Каменських сидить тренд цієї осені. Користувачі мережі розкритикували артистку за зайву вагу, деякі і зовсім припустили, що вона вагітна.

Настя вагітна? Чи мені здалося?

Настя, знову багато їси?

Знову Настя погладшала.

Настя, зніми ці штани. Зовсім псують фігуру.

Ідеальна сім’я.

Пластика Насті просто вогонь. Очей не відвести.

Краще б про дітей вже подумали, – пишуть у коментарях Потапа.

Варто зазначити, що співачка щодня займається спортом, навіть на відпочинку.

Раніше Настя Каменських опублікувала фото в купальнику, на якому продемонструвала свою фігуру. Артистка позувала на тлі природи Туреччини.

Тоді шанувальники зірки зазначили, що вона в чудовій фізичній формі.